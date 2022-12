Estos son los equipos favoritos en las apuestas para avanzar a Semis de Qatar 2022

¡¡LISTOS LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO DE QATAR 2022!!



➤ Países Bajos vs Argentina.

➤ Inglaterra vs Francia.

➤ Croacia vs Brasil.

➤ Marruecos vs Portugal.



Hermosa locura nos espera.



