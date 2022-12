¿Cuándo se jugarán los partidos de los cuartos de final en Qatar 2022?

Durante el día de ayer se llevaron a cabo los últimos partidos para definir los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Marruecos superó en tanda de penales 3-0 a España, mientras que Portugal ganó, gustó y goleó por 6 tantos contra 1 a la Selección Suiza.

De esta manera, ya están armados los cuatro cruces para la segunda instancia de eliminación directa: Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia.

¿Dónde ver los partidos?

En Puerto Rico, los partidos son transmitidos a través de Telemundo y Fox Sports.

Cuartos de final

· Croacia vs Brasil, viernes 09 de diciembre a las 11:00 am

· Países Bajos vs Argentina, viernes 09 de diciembre a las 3:00 pm

· Marruecos vs Portugal, sábado 10 de diciembre a las 11:00am