¿Robert Lewandowski jugó su última Copa del Mundo en Qatar?

Luego de la derrota de la selección de Polonia, frente a Francia, Robert Lewandowski no cierra las puertas todavía para tener la posibilidad de sumar una Copa del Mundo más disputada en su carrera.

El actual delantero del Barcelona declaró que aún es precipitado pensar en el 2026, aunque al día de hoy el tema físico y deportivo no le preocupa al tenerse confianza a sus 34 años.

“Físicamente no estoy asustado sobre eso, pero hay demasiadas cosas fuera del futbol que deciden si tu felicidad está aún ahí. Es difícil decirlo ahora, física y deportivamente no me asusta, pero hay otro tipo de cosas que todas juntas son las que te hacen decidir”, declaró para TUDN

Con dos anotaciones, el killer se despidió de Qatar con la sensación que pudieron haber sido más, ya que en el primer encuentro Guillermo Ochoa le paró un penal en el empate a cero anotaciones con México.