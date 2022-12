Drama para Alemania y otra favorita que se despide del mundial

Día de sorpresas. Tras la eliminación de Bélgica, ahora es la Mannschaft la que dice adiós al Mundial. Otra página negra para la historia del fútbol alemán. El segundo consecutivo, ya que en Rusia, en 2018, no pasaron la fase de grupos y ahora en Qatar, tampoco. Algo difícil de digerir en una selección que tiene cuatro mundiales en sus vitrinas.

Consciente de lo que había en juego, los pupilos de Flick arrancaron el partido con prisa. De hecho, en el minuto 10 y con varias ocasiones desperdiciadas, Raum puso un centro medido que Gnabry cabeceó a la red. Lo más difícil ya estaba hecho. Además, con el gol de Morata y la victoria momentánea de España, Alemania se veía matemáticamente en octavos.

Locura tras el descanso

Lo que ninguno de los espectadores pensaba era que verían una segunda parte de infarto. Hasta 5 goles se vieron en los últimos 45 minutos. A los pocos minutos de la reanudación, los ticos empataron el partido. Centró Fuller, cabeceó Waston y el despeje de Neuer lo envió Tejeda a la red.

Más tarde y con Alemania necesitada, llegaría la desesperación. Musiala, al palo; Müller, fuera por poco; Musiala, otra vez al palo.. Para que el que marcará otra vez fuera Costa Rica por medio de Vargas.

Entraron los goles

Las intentonas de los pupilos de Flick dieron resultados. En el 73´ y en el 85´ Havertz marcaba un doblete para poner a los suyos por delante. Y en el 90¨ Fulkrug sentenciaba el partido.

De nada sirvió y lo que mal empieza… mal acaba. La inesperada derrota de España ante Japón echó a los de Flick. Herida y agonizante desde el debut, dice adiós al Mundial.

Croacia sigue...y entierra la generación de oro

Lukaku lamenta una ocasión fallida/DAZN

Se acabó. Tras más de una semana y media de Mundial, ya tenemos selecciones que se están despidiendo de esta edición. La primera sorpresa, Bélgica. En un grupo donde aparentemente Croacia y Bélgica debían ser las selecciones dominadoras. Pero gracias a Dios, el fútbol nos sigue dando sorpresas como estas. Tras una victoria, un empate y una derrota, la selección dirigida por Bob Martinez dice adiós al Mundial.

Martínez sorprendió con un once inicial en el que no estaba ninguno de los hermanos Hazard ni Romelu Lukaku. Sus ausencias se pudieron notar en ese último remate que marca la diferencia, pero no en la generación de juego. Y no será por falta de ocasiones. Los belgas las tuvieron, durante todo el partido, pero no fueron capaces de aprovecharlas.

Lukaki es humano

Lukaku demostró que es humano. Si bien es cierto que en anteriores Mundiales siempre sorprendían sus números, se va de Qatar de vacío. El delantero las tuvo, pero falló lo que nunca falla. En una se topó con el poste cuando el portero ya estaba vencido. Y para rematar, falló a puerta vacía en el 90′ por darle con la barriga.

Pero así es el fútbol. Decepción enorme para futbolistas como De Bruyne, Courtois y Hazard, que sólo jugó unos minutos al final, y posible fin de ciclo para Roberto Martínez como seleccionador de los Red Devils. Se acabó y se confirma. Bélgica es la gran decepción de Qatar 2022.

Posible rival de España

Los croatas pasan a octavos como segundos y serán los rivales de España en octavos si no sucede nada extraño y los de Luis Enrique terminan su grupo primeros.