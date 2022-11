Triple H coquetea con grandes planes para la WWE en Puerto Rico

La WWE se caracteriza por su visión global. La empresa líder en entretenimiento deportivo está liderada por Stephanie McMahon, Nick Khan y Triple H, quienes tienen la encomienda de brindarle a la audiencia lo mejor de sí día a día. De hecho, la WWE es considerada por la cultura como la ‘meca’ de la industria de la lucha libre y no es para menos. La empresa fue fundada en el año 1953 por Jess y Vince McMahon Sr como un territorio en el noreste de Estados Unidos. Lo que pocos se hubiesen imaginado en aquel año, es que lo que verían nacer ante sus ojos se convertiría en una liga deportiva del calibre y reconocimiento de la NBA o MLB.

En el 2020 la WWE fue de las pocas ligas deportivas que nunca se detuvo, pues pese a estar en medio de una pandemia se las ingeniaron para continuar ofreciéndole a la audiencia su producto. Pero estamos en el 2022, año de sorpresas dentro de la empresa. La empresa continúa llevando sus espectáculos por todo Estados Unidos, pero en este punto histórico, con un enfoque muy sólido en el mercado internacional. La empresa produjo evento por México, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y hasta en Arabia Saudita. El mismo Co-CEO de la empresa, Nick Khan, mencionó en la pasada conferencia de accionistas de la empresa que la WWE continúa creciendo drásticamente en el mercado internacional y podríamos estar viendo más eventos de grado A+ o PLE fuera de Estados Unidos.

Ya hemos visto los PLE que llevaron este año a Cardiff en Gales y Riyadh, Arabia Saudita. El respaldo de la afición fue enorme, pues ambos respectivos eventos batieron múltiples récords de ventas, reproducciones digitales y consumo del evento históricamente hablando. Survivor Series es uno de los cuatro principales eventos de la WWE. Sin embargo, este año le añadieron más fuego y convirtieron el evento en zona de guerra, presentando dos luchas de War Games y dándole dicha temática al evento por primera vez en sus más de 35 ediciones.

Triple H confirmó en la conferencia de prensa posterior a Survivor Series que esta edición de dicho evento es la más dinero que ha generado en sus sobre 35 años de historia. Añadió que esta edición de dicho evento es la más vista en la historia de dicho evento. Oficialmente es otro evento vendido a capacidad o sold out para la WWE y mantiene la racha invicta para los PLE desde que El Juego tomó el control. En adición es el evento que más dinero les ha generado en el TD Garden de Boston. Nuevamente, no es secreto para nadie que la WWE está en su mejor punto.

Aún así, la pregunta siempre surge. Los PLE los llevan hasta a Arabia Saudita. ¿Para cuando uno en América Latina? Bueno, el COO de la WWE, Triple H, habló con Isa Ramos para Lucha Libre Online, Metro PR y El Calce sobre la probabilidad de ver eventos PLE en vivo en países latinoamericanos. La WWE no celebra un PLE en América Latina desde New Year’s Revolution en el año 2005. Esto fue lo que nos dijo El Rey de Reyes:

Isa Ramos: “¿Cuánta posibilidad hay de ver un evento PLE en América Latina?”

Triple H: “Invertí sobre 30 años de mi vida haciendo esto (entretenimiento deportivo) por todo el mundo. No se si hay algún país allí afuera al que yo no haya ido y gente que no haya visto (afición de la WWE). La cultura, los destinos… Si me preguntaras cuál es mi favorito, sería muy difícil para mi elegir sólo una porque todas traen mucho a la mesa y son muy emocionantes. ¿A donde queremos ir próximo? A todas partes”.

“Clash at the Castle fue asombroso. Creo que deja la vara puesta para lo que podemos hacer desde una perspectiva global y de estadios. ¡Así que vamos! Mencionaste América Latina. ¡Vamos! Vayamos a todas partes internacionalmente. Estaremos ahí sea Australia, Japón, o cualquier destino internacional en el mundo. Queremos hacer lo que hacemos enfrente de fanáticos que están listos para esto en todo el globo”.

“Los estadios grandes y las arenas grandes las trabajamos mejor que cualquier otra persona en el planeta. Si tienen un país o ciudad que quieren que WWE visite, danos una llamada. Manténganse pendientes para Puerto Rico (guiña su ojo)”.

“Queremos ir a todos lados. Queremos sentarnos con los gobiernos allí. Queremos sentarnos con las organizaciones locales. Queremos que sea el mejor negocio para los fans, la WWE y la comunidad haciendo cosas que los beneficien financieramente”.

“Cuando hablamos de eventos internacionales, impulsamos (la WWE) decenas de millones de dólares o más a las economías a donde vamos. Tiene sentido. Tiene sentido para todas las partes (llevar el producto de la WWE a sus respectivos países). Nuestros teléfonos están listos (para esperar las llamadas). ¡Vámonos!”

De esta manera Triple H confirma en exclusiva para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce que la WWE está cocinando algo enorme para Puerto Rico. Agradecemos a Paul “Triple H” Levesque, pues había finalizado los turnos para preguntas, pero aún así, tuvo la caballerosidad de darle la palabra a nuestra Isa Ramos, de ser el último turno en la conferencia de prensa posterior al evento. No tenía porque hacerlo, pero aún así lo hizo. Estamos eternamente agradecidos por ello.

Isa Ramos a su vez hace historia como la única mujer periodista en los medios en haber trabajado los cuatro eventos principales de la WWE en el 2022, entiéndase Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series, todos en cobertura para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. De igual forma agradecemos a Joel Zietcer, Adam Hopkins y Daniela Navarro del equipo de relaciones públicas de la WWE por hacerlo posible. No olviden sintonizar Raw, este lunes a las 8:00pm (ET) por USA Network y Fox Sports. Manténganse en sintonía a Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce para más información.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Metro Puerto Rico y Lucha Libre Online.