Drama con Onana tras quedar fuera de la alineación por motivos disciplinarios

Hoy se jugaba el segundo partido del grupo G en el Mundial de Qatar. Camerún y Serbia abrían la jornada de hoy a las 06:00 (hora local) y ambas selecciones buscaban una victoria que les acercara el pase a la siguiente ronda.

Instantes antes y siguiendo el protocolo, la selección africana subía a sus redes sociales el once inicial y los jugadores que esperarían su oportunidad desde el banquillo. Desde ese instante y sin haber empezado el juego, ya había algo que llamaba la atención.

Y es que André Onana no aparecía ni en el once ni en el banquillo frente a Serbia. El meta del Inter había sido titular en la derrota contra Suiza (1-0). Poco pudo hacer, sin embargo, para evitar el gol de Émbolo a bocajarro. Salvó, eso sí, un disparo muy similar de Rubén Vargas con el hombro.

Entonces… ¿Qué ocurre con Onana?

El seleccionador camerunés dio explicaciones y fue claro tras el partido: “Onana no está en la selección de Camerún por motivos disciplinarios. Pidió irse y lo aceptamos tras comunicarle el domingo que iba a ser suplente”.

Sin embargo, desde el entorno del jugador se ve de otra manera. Según ellos no se trata de un tema disciplinario, sino más bien deportivo. Desde su punto de vista, el ex de Barcelona y Ajax no encaja en los esquemas de Rigobert Song. El seleccionador de ‘Los Leones Indomables’ entiende que arriesga demasiado en su juego de pies -26 de los 61 toques de balón que dio ante Suiza los realizó fuera del área- y en sus salidas de la portería.

Además, parece ser que en el entrenamiento del sábado hubo una discusión subida de tono entre Onana y Song. Tras el entrenamiento, se sentaron, hablaron y el guardameta le insistió en que no iba a cambiar su forma de jugar. Son, por su parte, le incidió en que, en ese caso, sería suplente, algo que, según el seleccionador, el meta no aceptó.