Cardinals despiden a Kugler tras incidente en México

TEMPE, Arizona (AP) — Los Cardinals de Arizona despidieron al coach asistente de línea ofensiva y coordinador del ataque terrestre, Sean Kugler.

Los Cardinals no han confirmado la salida de Kugler pero el coach ya no aparece en la lista de asistentes en la página oficial del equipo el martes. El coach Kliff Kingsbury le dijo a The Arizona Republic que Kugler fue despedido por un incidente que sucedió la noche del domingo en la Ciudad de México, un día antes de la derrota del equipo por 38-10 ante los 49ers de San Francisco en el Estadio Azteca.

Kingsbury dijo que Kugler fue mandado a su casa el lunes por la mañana antes del partido. El coach no profundizó en las causas del despido.

Kugler, de 56 años, ha estado en el staff de Kingsbury desde 2019 y fue el head coach en UTEP entre 2013 y 2017. Era una persona popular entre los jugadores y Kingsbury valoraba su trabajo.

Los Cardinals tienen marca de 4-7 esta temporada y las lesiones en la línea ofensiva han sido parte de los muchos problemas. Cuarto de cinco titulares estuvieron ausentes en el juego del lunes por la noche debido a varios temas.

Kugler es el segundo integrante del cuerpo de entrenadores que enfrenta temas disciplinarios en la temporada. El coach de corredores James Saxon recibió un permiso administrativo después de enfrentar cargos de violencia doméstica.