Un Messi de récord empieza con derrota en el mundial de Qatar

Lionel Messi Lionel Messi se lamenta en la derrota de Argentina vs Arabia Saudita en Qatar 2022 (Getty Images)

Hoy era el día. Empezaba nada más y nada menos que el quinto mundial para Lionel Messi. Como él mismo dijo ayer, su “última oportunidad, seguramente, de lograr el sueño de ser campeón del mundo”.

Rodeado por una ‘Scaloneta’ que llevaba 36 partidos consecutivos invicta, sólo a uno se ha quedado de la Italia de Roberto Mancini, que alcanzó los 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021.

Si bien es cierto que hay récords pendientes para el astro argentino, Messi tiene varios a nivel argentino: ya es el que tiene más internacionalidades (166 cumple hoy); el más goleador (91 tantos); el más asistente (52); y el ‘pichichi’ histórico en todas las selecciones de Sudamérica. Casi nada.

Pero el delantero del PSG no para. De hecho, en Qatar, puede liquidar algunos registros curiosos. Uno de ellos sería, si Argentina llega hasta semis, por lo menos, y si Leo lo juega todo, superar el récord histórico de más partidos jugados en Mundiales, honor que ostenta el alemán Lothar Matthäus, con 25 encuentros en cinco. Leo tiene 19. Si juega todo, Leo llegaría hasta 26. ¿Se dará la profecía?

Por otro lado, ya está en el privilegiado club de los cinco Mundiales junto a otros siete futbolistas, ninguno de ellos argentino. Cuatro de ellos (Carbajal, Márquez, Guardado y Memo Ochoa) son mexicanos. Por otro lado, se encuentran Buffon (italiano), Lothar Matthaus (aleman) y Cristiano Ronaldo, que junto a Messi entra en este privilegiado club celebrando el Mundial de Qatar 2022.

Un Messi que como capitán debe guiar a la “Scaloneta”. Esto fue lo que dijo sobre el mensaje que le iba a dar a sus compañeros: “No sabemos si se va a volver a repetir un Mundial para algunos de nosotros y si este grupo va a volver a jugar otro. Es difícil en este momento hacerles entender que tienen que disfrutar del momento, porque también me pasó a mí... y a la edad de ellos no me daba cuenta. Pero nunca se sabe si vas a volver a jugar otro Mundial. Les diré que vivan la experiencia al máximo y que, después, se aíslen de todo e intenten jugar como venimos haciéndolo ahora”.