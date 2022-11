Boricuas suman cuatro medallas más en Santa Marta 2022

Por: Zacha Acosta

¡Llegan cuatro preseas! Los deportes de lucha y surf aportaron este lunes cuatro preseas al medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santa Marta Mar y Playa 2022. Estas se unen a las dos medallas de oro alcanzadas por Mariecarmen Rivera y Ricardo Ávila en SUP Race.

La mayor cantidad de preseas fueron conquistadas en la arena de El Rodadero, Parque Multideportivo 500 años por los luchadores Jonovan Darius Smith, Carlos Agustín Moreno Santiago y Sonia Marie Berríos Vázquez.

Smith compitió en la división +90 kilos. Se presentó a la final luego de haber ganado las semifinales contra el mexicano Eduardo Maximiliano García Betanzos, 1-0. El combate por el oro fue contra el venezolano José Daniel Díaz Roberti, cayendo 2-0.

“Quise darlo todo en la pelea, porque yo quería el oro. Me llevo una medalla para Puerto Rico”, dijo compungido el joven de 21 años, quien fue abrazado por sus compañeros de Delegación una vez se supo el resultado final del combate.

Moreno Santiago fue el segundo medallista de los hombres en los 70 kilos. El luchador se pudo recuperar de su derrota en semifinales contra el mexicano Bernardo Cardenas Mora (1-3). En su segundo turno a medallas fue a combate vía repechaje con Stephan Cornelis Brunings de Surinam. El boricua derrotó 3-0 a su rival de 21 años.

“Tengo una medalla para Puerto Rico y es bueno. Lo que yo venía hacer aquí era ganar el oro. Peleamos. Fue fuerte el trabajo. No me voy con el oro, pero sí con una medalla que la celebro mucho”, dijo el luchador boricua de 23 años.

La tercera medalla para la lucha boricua fue de la fémina Berríos Vázquez. La atleta del Club de Lucha de Juncos venció 3-2 a la panameña Emily Sánchez para la medalla de bronce. El combate fue uno sumamente aguerrido y lleno de suspenso.

“Cuando vi que la jueza le podía dar el combate a la panameña con dos puntos (cuando estaba 2-1), me asusté. El mundo se me vino abajo. Yo estaba segura de que había caído para un punto. El combate se puso interesante cuando la jueza declaró solo un punto. Se pudo dar la victoria en esos últimos segundos”, contó la madre atleta, que no paraba de agradecer a su familia, sus compañeros de equipo y a Dios su victoria.

La oportunidad por el oro se le escapó cuando perdió 3-0 contra la colombiana Tatiana Renteria Renteria.

La cuarta medalla de Puerto Rico se alcanzó en las aguas de la Playa Mendihuaca, a una hora y media de la sede principal de los Juegos en el Rodadero, Parque Multideportivo 500 años Santa Marta, Magdalena.

Nimsay Mir García González fue la ganadora de la carrera de la medalla de bronce en SUP Surf. Esta medalla tiene mucho significado, ya que la atleta se convierte a nivel nacional en ganar una presea para dicha modalidad en el ámbito internacional.

La boricua recibió 3.06 puntos en la carrera final. La superaron la campeona de Colombia, Isabella María Gómez Brandy con 14.33 puntos y la mexicana Aída Ramos Ponce con medalla de plata, sobresaliendo 4.20 puntos. La ceremonia de premiación será el miércoles.

El medallero de Puerto Rico, hasta el momento, es de dos de oro, una de plata y tres de bronce para un total de seis.