Mariecarmen Rivera y Ricardo Ávila bañan de oro a la Delegación de Puerto Rico en Santa Marta 2022

Los puertorriqueños Mariecarmen Rivera Rivera y Ricardo Ávila Herrera abrieron con oro este domingo la primera jornada de la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022, que se llevan a cabo en el Embarcadero Deportes Náuticos, Parque Multideportivo en Santa Marta, Colombia. Los medallistas compitieron en la modalidad SUP Race.

Rivera Rivera fue la primera atleta de Puerto Rico y de todos los comités olímpicos nacionales inscritos en los Juegos que ganó la primera medalla de oro, poniéndole de ritmo el himno nacional La Borinqueña al inicio de las ceremonias de premiación. Su gloria tiñó de rojo y azul el medallero costero.

“Me siento feliz y contenta de hacer sonar La Borinqueña, aquí, en Colombia. Es mi primera vez en quedar en primer lugar”, expresó Rivera Rivera, quien antes de la medalla de oro había ganado bronce en el Campeonato Mundial celebrado en octubre en la Playa Escambrón en San Juan, y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El evento de SUP Race para ambos géneros sufrió retraso de dos horas. Las condiciones del clima, viento y olas, fueron complicando el panorama de la cancha de los surfers. No obstante, no fue excusa para que Rivera y Rivera y Ávila Herrera conquistaran el oro.

“Tuve un problema en una de las boyas. Regresé para poderla pasar y eso me puso en una tercera posición. En ese momento tuve que remar mucho. Las condiciones fueron sumamente fuertes en el agua. En la mañana el clima estaba más tranquilo, siguió pasando el tiempo y este se fue deteriorando poco a poco. Aun así, lo logramos”, explicó la ahora medallista de oro de Santa Marta 2022.

Rivera Rivera ganó con tiempo de 49:21.00. La panameña Stephanie Bodden se colgó la medalla de plata con 50:57.00. Por su parte, la venezolana Edimar Luque obtuvo la medalla de bronce con 52:43.00 de tiempo.

El gozo de los puertorriqueños continuó en la caliente zona costera colombiana. En esta ocasión fue producida por Ávila Herrera. El surfer de 21 años entró al mar inspirado. No sabía cuán difícil iban a ser las condiciones del tiempo. Se podría pensar que pudo tener alguna retroalimentación de su compañera Rivera Rivera a la llegada, pero no hubo ese intercambio porque la salida de su carrera ya estaba lista. Solo un abrazo y un poco de celebración por la primera medalla de oro. Y, más tarde todos estarían extasiados por su campeonato centroamericano y del caribe y la celebración boricua se expandió por todas las zonas del escenario deportivo.

“Es algo súper pompeante. Me siento bien orgulloso. Bien agradecido con todo el mundo. Y, es todo para seguir ganando medallas para Puerto Rico”, expresó el primer boricua en dar la primera medalla para la rama masculina de la Delegación y para los Juegos, y la segunda a nivel general para los Juegos Santa Marta 2022.

Ávila Herrera estuvo acompañado por sus padres. “Es muy lindo tener a mis padres aquí y compartir estas emociones con ellos”, dijo el surfer con un toque de amor en sus palabras sobre la emoción de contar con el apoyo de sus progenitores.

El boricua estuvo desde muy temprano en la playa para “tener la oportunidad de ver como el viento se puso más fuerte y más fuerte. El que se haya atrasado la carrera afecta el factor mental un poco, ya que cada vez es más fuerte. Ya había hecho la carrera en mi mente y cuando llegó el momento de salir, ya estaba preparado y listo para ejecutar la carrera”.

Otra de las personas que no pudo contener su alegría fue la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, quién estuvo celebrando con sus atletas y recibiendo todos los reconocimientos de sus pares por el logro de los puertorriqueños.

“Son las primeras medallas de los Juegos. Son los primeros Juegos. El que Puerto Rico haya triunfado, que La Borinqueña haya sonado hoy aquí e irnos de 2-2, nos pone contentos. Fue un gran placer ver a Mariecarmen y Ricardo. Muy orgullosa de que empecemos con el pie tan fuerte y firme, aquí, en Santa Marta”, dijo la también presidenta del Comité de Sedes de Centro Caribe Sports.

Puerto Rico también estuvo activo en balonmano de playa, lucha olímpica de playa y vela. Estos deportes continuarán mañana, lunes.

Para información de los Juegos, puedes seguir las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico y la página oficial de Santa Marta 2022 https://www.santamarta2022.com.