Francia luchará contra la maldición del campeón

No ha comenzado el Mundial para los franceses y ya se les ha complicado de buena manera. Además de las lesiones de Pogba, Kimpembe y Kante, el seleccionador Deschamps se ha quedado sin Nkunku y sin el actual ganador del Balón de Oro: Karim Benzema.

Por si fuera poco, la anterior campeona del mundo tendrá que pelear contra la maldición del campeón. Sólo dos países han logrado repetir título Mundial a lo largo de la historia. El primero fue Italia (1934 y 1938) y el último, Brasil (1962 y 1966). Un ‘gafe’ que dura ya nada más y nada menos que 56 años sin que nadie lo rompa.

Una maldición que lejos de frenarse, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Y es que, cuatro de los últimos campeones han dicho adiós a las primeras de cambio. Sólo Brasil ha roto la norma... y no llegó muy lejos: cayó en cuartos en 2006.

Didier es muy conocedor de ello y así lo manifestaba en rueda de prensa:”Es muy difícil ganar, sobre todo un Mundial, y es más difícil aún volverla a ganar. El éxito tiende a borrar muchas cosas. No todo es de color de rosas: tienes que saber por qué ganaste. Hay calidad y talento, pero con eso no basta. Se necesita determinación, si no es imposible ganar a este nivel”.

Para conocer un poco mas, así les ha ido a los campeones del mundo en la siguiente edición:

Uruguay (1934) --> Declinó participar

Italia (1938) --> Campeón

Italia (1950) --> Fase de grupos

Uruguay (1954) --> Cuarto puesto

Alemania (1958) --> Cuarto puesto

Brasil (1962) --> Campeón

Brasil (1966) --> Fase de Grupos

Inglaterra (1970) --> Cuartos de final

Brasil (1974) --> Cuarto puesto

Alemania (1978) --> Segunda fase de grupos

Argentina (1982) --> Segunda fase de grupos

Italia (1986) --> Octavos de final

Argentina (1990) --> Subcampeona

Alemania (1994) --> Cuartos de final

Brasil (1998) --> Subcampeón

Francia (2002) --> Fase de grupos

Brasil (2006) --> Cuartos de final

Italia (2010) --> Fase de grupos

España (2014) --> Fase de grupos

Alemania (2018) --> Fase de grupos