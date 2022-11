The Lucha Brothers estrenan nueva colección de tenis con Diadora, AEW y Champs

La industria de la lucha libre está volviéndose parte de la cultura popular en Estados Unidos como en los viejos tiempos. El éxito en Hollywood de talentos como The Rock y John Cena atribuyen a esta nueva visión que la cultura popular tiene sobre los talentos.

Los luchadores tienen apariciones en programas ‘mainstream’ de suma importancia y las grandes marcas están buscando talentos de la industria para ser las caras de nuevos proyectos. Eventualmente iba a llegar el momento en donde ese éxito en el mercado anglosajón le llegara a los talentos latinoamericanos que están estableciéndose día tras día. Finalmente eso ha ocurrido.

La colección presenta dos pares de zapatillas, cada una inspirada en los dos miembros de Lucha Bros: Penta El Zero M y Rey Fénix. El uso del yin y el yang por parte del equipo se ha mostrado a lo largo de su carrera, especialmente en sus máscaras, y sirve como inspiración detrás de esta colección. El colorway blanco representa a Rey Fénix, mientras que el colorway negro representa a Penta El Zero M. Ambas zapatillas cuentan con toques especiales como el nombre “Lucha Bros” en la lengüeta y gráficos en los costados. La colección exclusiva fue diseñada por el famoso artista visual Jesse Hernandez de Urban Aztec.

Champs Sports seleccionó a parte de los Campeones Mundiales de Tríos de AEW, Penta El Zero Miedo y Rey Fenix, para su próxima colección. Champs se comprometió a apoyar a todos los atletas en todos sus esfuerzos, lo que incluye brindar los recursos y las herramientas que el atleta moderno necesita para tener éxito tanto dentro como fuera del cuadrilátero. El próximo lanzamiento es el primero de tres colecciones entre Diadora y AEW de su famoso Player Edition, y las dos restantes están programadas para lanzarse antes de que finalice el año. Dicha colección está disponible ahora mismo de manera exclusiva en www.champssports.com.

Como parte de este lanzamiento, Michael Morales Torres tuvo la oportunidad de dialogar con Penta El Zero Miedo, Rey Fénix y Alex Abrahantes para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Estos hablaron sobre su nueva colección exclusiva en Champs. En adición, nos mencionan su opinión real sobre The Elite y su pronóstico para su gran lucha esta noche en Full Gear de AEW, disponible por FITE TV y B/R Live desde las 7:00pm (ET). Esto fue lo que nos platicaron.

Sobre la colección exclusiva entre Diadora y AEW junto a Champs:

Rey Fénix: “La verdad nos sentimos muy agradecidos. Me siento muy contento con la oportunidad, tanto con Diadora como con AEW. Nos han brindado esta oportunidad de ser utilizados como imagen y marca para esta colaboración para los tenis con esta gran empresa que es Diadora. Es un gran paso y un gran escalón en nuestra carrera y vida personal”.

“Puedo hablar por mi. Soy un coleccionista y fan de los tenis. Se siente muy bonito y es algo indescriptible. Es un gran logro personal y profesional. Existe el doble de emoción. Agradecidos con AEW por permitirnos dar este brinco y permitirnos hacer esta colaboración con Diadora, al igual que con Diadora por tomarnos en consideración Latinos”.

Alex Abrahantes: “Es un honor. Algo muy emocionante. Saber la historia de estos dos increíbles luchadores y tener esta colaboración con los tenis de Diadora, que es una marca muy conocida y la calidad de los tenis son increíbles. Estoy muy contento de estar con ellos. Me los voy a poner el cuadrilátero”. “Muy contento, muy feliz por ellos, que son algo muy especial”.

Penta El Zero Miedo: “Ahora estamos enfocados en las tiendas Champs. Justamente hoy arranca oficialmente la venta en todas las tiendas Champs”.

Sobre Full Gear, The Young Bucks y Kenny Omega:

Rey Fénix: “Como siempre, tomamos nuestro trabajo con mucha seriedad y de la mejor manera. Sabemos que son tres grandes luchadores. Hablando de los Bucks, dos grandes rivales. Una gran rivalidad que cambió la visión de la lucha libre de parejas, no tan sólo en Estados Unidos y México, si no en todo el mundo. Esta rivalidad de los Bucks vs The Lucha Brothers ha llevado la división de parejas al otro nivel. Ahora es tiempo de llevar a otro nivel las luchas de tríos”.

“Sabemos que son dos grandes luchadores y acompañados por Kenny Omega. Nosotros estamos acompañados del mejor luchador del mundo, Pac. Te lo repito, tomamos nuestro trabajo con mucho amor y mucha seriedad. No hay que negar que hay una energía diferente cada vez que nos enfrentamos a Kenny o los Young Bucks. Son rivalries que nos conocemos perfectamente”.

“Nosotros los llevamos al límite y ellos no ponen al límite. Será una lucha increíble. Demasiado talento dentro de un cuadrilátero. Nos enfocamos para poder hacerle frente este sábado y poder retener los Campeonatos de Tríos”.

Sobre lo que hace a Death Triangle distinto al resto de las tercias:

Alex Abrahantes: “Cuando to salgo soy 100% yo. Es el amor que tengo por la lucha y el respeto que tengo por la lucha libre, especialmente la lucha libre mexicana. Estoy muy feliz de estar al lado del mejor equipo y el mejor trío del mundo. Somos una familia. Esa es la diferencia entre los dos equipos. Ellos son amigos. Nosotros somos familia”.

The Death Triangle defienden los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW esta noche en Full Gear ante The Elite. Esta será la primera lucha de The Elite luego de su suspensión causada por el incidente tras bastidores en All Out. No olviden estar en sintonía de Lucha Libre Online, El Calce y Metro Puerto Rico para más información.