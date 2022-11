Habla el padre de Prichard Colón ante críticas de ser un padre ausente

Corillo, en muchas ocasiones vemos fotos o vídeos de nuestro campeón, el boxeador Prichard Colón, en las redes sociales. Admito que, como muchos de ustedes, me emociono al ver lo mucho que ha recuperado. Definitivamente ha sido milagroso todo el proceso de recuperación. Se le notan las ganas de vivir que tiene el ex púgil de 30 años de edad. Imposible no emocionarse hasta las lágrimas. Como todos sabemos, ya van siete años desde que “Pri” fue golpeado ilegalmente en varias ocasiones por el boxeador Terrell Williams durante un combate que se llevó a cabo en octubre del 2015. Prichard se encuentra viviendo con su madre Nieves Colón en la Florida, quien le ha brindado, no solo amor, sino que ha sido clave en la enorme recuperación de su hijo. Nieves también nos pone al día compartiendo vídeos de Prichard en las redes recibiendo sus terapias y en el diario vivir.

Tuve una conversación sincera e interesante con su padre, Richard Colón, quien ha estado muy al pendiente de su hijo y no se ha separado prácticamente de su lado. Constantemente comparte vídeos y fotos junto a su adorado hijo, quien siempre posa feliz de estar con su papá. Richard no es de dar muchas entrevistas. Además de detallar cómo está Prichard hoy, describe la difícil situación de no poder ver a su hijo tanto como él quisiera, de su deseo compartir con él un tiempo en Puerto Rico, cómo enfrenta las duras críticas de ser un padre “ausente”, cómo es la relación con la madre de Prichard, lo que piensa hoy del último rival de su hijo sobre el ring, aclara muchísimas cosas que asegura son mentiras y deja algo bien claro luego de continuar recibiendo fuertes señalamientos tras ese combate que dejó a su hijo en una silla de ruedas.

Gracias Richard por confiar en mí. Le escribí muchísimas veces (por más de un año) hasta que al fin se dio. El que persevera triunfa. Aquí les comparto la entrevista exclusiva.

¿Cómo está Prichard?

“Prichard está mejorando poco a poco. Aún con las limitaciones físicas, producto del lamentable accidente que nos cambió la vida a toda la familia, él sigue siendo el mismo joven sonriente, chistoso y agradecido de Dios. Continúa sus terapias físicas, además de que recientemente inició unas terapias con rayos láser para estimular su cerebro y crear nuevas neuronas. Este equipo lo sugerí hace años y recientemente las comenzó”.

¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

“Recientemente compartimos en familia y amigos la celebración de sus 30 años en casa de mi hijo mayor y su esposa en New Jersey. El tema de la fiesta fue boxeo, donde asistieron amistades, familiares, boxeadores, entre otras personas. Constantemente lo llamo por video cámara, donde se me hace difícil ya que no soy de muchas palabras y ante su limitación no poderme contestar, pero aún así Prichard no quiere terminar la llamada, dando a entender que desea compartir más tiempo conmigo.”

¿Cuánto ha avanzado su recuperación hasta el día de hoy?

“Él ha mejorado bastante, pero hay un largo camino por recuperar. Agradezco las oraciones y todos los mensajes positivos y de buena intención para Prichard y toda la familia. Seguimos confiados en que Prichard pueda expresarse, ya sea por la tecnología o por su cuenta, para que su deseo sea tomado en consideración. Confío en que pronto pueda traerlo a Puerto Rico ya que su mayor deseo es venir a la Isla, aunque sea de vacaciones y visitar los lugares que nosotros frecuentábamos cuando vivía conmigo y mis otros dos hijos.”

¿Compartes con él lo suficiente como quisieras?

“Lamentablemente no. Como recordarán, hace años solicité por tribunal mi derecho y el derecho de Prichard de poder cuidarlo y pasar algunas noches alternas cuidándolo. Unas noches con su mamá y otras noches conmigo, sin alterar lo de sus terapias ya que desde el inicio asistí y me mantuve presente en ellas en Jacksonville, además de las terapias que yo personalmente le daba.”

¿Puedes explicar el reciente post en Facebook que hiciste donde mencionas que se te ha hecho difícil ver a Prichard como quisieras, entre otras cosas?

“El post surge a raíz de personas que me escriben indirectas o me señalan directamente de que yo lo abandoné o no estoy al pendiente de mi hijo. Incluso he tenido personas que me escriben sorprendidos al enterarse de que Prichard tiene papá ya que asumen que el apellido Colón es de ella. Obviamente esas cosas molestan, hay días en que prefiero ignorar ese tipo de comentarios, pero hay días en que afectan y lastiman. También, asumen que ahora es que yo estoy compartiendo con él, pero no se toman la molestia de ver en mi perfil personal vídeos y posts desde el día uno. Incluso, hay vídeos y post de cuando Prichard y mi hija vivían conmigo en Puerto Rico, cuando asumí el rol de papá y mamá a tiempo completo (mientras su mamá vivía en Florida, EU). Mis hijos siempre tuvieron mi apoyo en cada uno de sus deportes, la nena en volleyball y Prichard en boxeo. Se han dicho muchas medias verdades pero, al no decirlas completes, se convierten en mentiras.

¿Cómo es tu relación con la madre de Prichard?

“Como ocurren en todas familias, hemos diferido en algún momento. Pero actualmente, la comunicación es cordial y constantemente me comunico por vídeo llamada para saber de nuestro hijo y verlo.”

¿Cómo describes el cuidado que ella le da a tu hijo?

“Reconozco que el cuidado de nuestro hijo, que depende 100% de otra persona, no es fácil. Es por esa misma razón, que yo propuse que se quedara en mi casa tres o cuatro noches por semana o el tiempo que ella determinara para YO poderlo cuidar y dividirnos la responsabilidad. Prichard vivió tantos años conmigo que, sin duda, él estaría de acuerdo y hubiera sido de beneficio para él y su recuperación.”

Hoy, a siete años del lamentable suceso sobre el ring, ¿qué piensas del que fue si rival esa noche, Terrell Williams?

“Aunque inicialmente reclamé en protestas contra él y reclamé a la WBC, propuse que estuvieran más rigurosos con los golpes ilegales, llamados “golpes de conejo” (“rabbit punches”) ellos nombraron la regla que prohíbe este tipo de faltas con el nombre de Prichard Colón. Entiendo que se está tomando más en cuenta cuando propinan este tipo de mala acción. El tiempo sana y entiendo que Williams se aprovechó de lo que le permitieron en su momento, ya que fueron varios golpes, no uno. Tenerle rencor no me sanará a Prichard, ni propiciar odio a su persona es algo que agrade a Dios, por lo que prefiero no gastar energías en eso, dejarlo en su conciencia y en las manos de Dios.”

¿Algo más que quieras añadir o desahogarte?

“Agradezco esta oportunidad para aclarar que yo nunca estuve de acuerdo con esa pelea, lo habíamos dialogado con Prichard ya que en Puerto Rico el promotor Javier Bustillo nos estaba ofreciendo una pelea estelar. A mi entender ya era tiempo de regresar a nuestra isla y aumentar su fanaticada en Puerto Rico. Finalmente se decidió pelear en Virginia ya que tendría mayor exposición a nivel mundial.

Quiero aclarar que yo NO era parte de la esquina esa noche. Toda persona que conozca de boxeo debe tener el conocimiento de que en la esquina de un boxeador solo puede haber tres personas y ninguna de esas tres era este servidor. Cuando entré a remover el guante de Prichard, lo hice porque se me había informado el combate había terminado. Finalizando, se me ha señalado y juzgado por no haber detenido la pelea, dando a entender que preferí la fama y no afectar su récord profesional por encima de su salud. Cabe destacar que un doctor evaluó a Prichard y determinó que la pelea podía continuar. Nadie de los presentes imaginamos que esto terminaría de la manera en que terminó. Después de conocer el desenlace es fácil señalar y determinar que se debió detener la pelea antes. De yo entrar al ring antes de tiempo, y que el desenlace no fuera el que ocurrió, Prichard NO me hubiese perdonado, y mucho menos cuando yo NO ERA parte de la esquina.

Richard y Prichard Colón Richard y Prichard Colón

¿Actualmente continúa viviendo en Estados Unidos?

“En el 2016, luego de la tragedia con Prichard, vendí mi casa en mi pueblo, Orocovis, por debajo del valor por la urgencia de mudarme a Florida y estar cerca de Prichard y ayudarlo pero se me negó estar más activo en su vida. Debido a los altos costos de vida me vi obligado regresar a Puerto Rico. En estos momentos estoy tratando de establecerme en mi amado pueblo y estar cerca de mi familia.”

Actualmente Richard está pensionado por el servicio militar, lo cual le ha permitido estar siempre con sus hijos.

