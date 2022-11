Puerto Rico se queda sin boleto al Mundial Sub 18

El equipo de Puerto Rico se quedó corto en sus aspiraciones de lograr la clasificación a la Copa Mundial Sub 18 de béisbol, al caer dos veces en la súper ronda en el torneo Premundial en México.

Los boricuas cayeron con resultados 2-1 versus Nicaragua y 6-3 frente al anfitrión, México. Su única victoria en la súper ronda fue ante Panamá, con pizarra 4-1.

El récord de Puerto Rico en el torneo fue de 3-4, en la sexta posición del evento. La selección de Estados Unidos repitió con el campeonato, al vencer con un cómodo resultado 11-1 a Panamá. En tercer lugar llegó México, en el cuarto Venezuela y en el quinto Nicaragua. Completaron las posiciones Cuba en el séptimo, Canadá en el octavo y Perú en el noveno.

Bryan González fue el líder ofensivo de Puerto Rico con promedio de .333. Conectó siete hits en 21 turnos. Mientras, el lanzador Dewinel Vázquez encabezó las victorias con 2-0.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles la Federación de Béisbol de Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el Mundial Sub 15 y el noveno puesto en el Mundial Sub 23.