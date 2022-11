Federación de Béisbol de Puerto Rico a reunirse este domingo

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) se reunirá este domingo para discutir la elección a la presidencia de la organización.

Asimismo, en el encuentro, los 45 apoderados y la directiva pasarán revista al año 2022 y establecerán la agenda de trabajo rumbo al 2023.

Bajo la presidencia del Dr. José Quiles Rosas, se fortaleció el programa de Equipos Nacionales, con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 y la primera en unos Juegos Panamericanos en 2019. En su mandato, Puerto Rico ha obtenido plata en las pasadas dos ediciones del World Baseball Classic y se reactivaron los Equipos Nacionales Juveniles, con participación en todas las categorías.

A nivel local, el torneo de Béisbol Superior Doble A no ha tenido equipos con campeonatos consecutivos durante su presidencia y el béisbol femenino aumentó sus franquicias a nivel superior, con destacadas actuaciones de su Equipo Nacional. Además, se organizaron por primera vez las ligas Sub 12 y Sub 15 con 37 equipos.

En la reunión, también se acordará la fecha de inicio de la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A y se le dará forma a la nueva liga de desarrollo Sub 23.