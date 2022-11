Supermano: el arma secreta de la ‘torcida’ brasileña

¿En qué se inspiró para crear Supermano?

–En 2008, un grupo de amigos y yo creamos un grupo de apoyo organizado para Brasil, el Movimiento Verde Amarelo (MVA); un grupo de apoyo no sólo para el fútbol, sino para animar a todos nuestros atletas olímpicos, paralímpicos y también no olímpicos. Un apoyo para Brasil.

Nuestra primera gran misión fue en la Copa del Mundo de África, en 2010. Hicimos una gran movilización, creamos camisetas, banderas, canciones. Algunos de nuestros miembros incluso renunciaron a sus trabajos para viajar con la selección brasileña. A pesar de nuestra organización y esfuerzos, esta manifestación no tuvo el resultado que esperábamos; movilizamos a poca gente, tuvimos poca repercusión en los medios de comunicación y, sobre todo, nuestros cantos no resonaron en el estadio. Tenemos más de 100 letras de canciones para nuestros atletas y equipos nacionales, pero nadie lo sabía.

En ese momento surgió la idea de crear Supermano. El personaje fue un intento heroico de unir a los brasileños. Hice un traje inspirado en Superman, pero en lugar del tradicional azul y rojo, los colores del traje son los mismos que los de la bandera brasileña. La idea era llevar algo relajado a las gradas, casi llevar el carnaval brasileño al estadio. Como el traje es llamativo y divertido, los aficionados acaban prestándome atención, y ese era el objetivo. Soy el líder del público en las gradas; estoy al frente de la multitud, responsable de tocar todas las canciones que va a cantar el público. Con el disfraz, los espectadores empezaron a mirarme más y a cantar nuestras canciones. Indirectamente, Supermano ha traído mucha repercusión mediática al Movimiento Verde Amarelo.

Cuéntanos más sobre la historia detrás del personaje.

–En estos 10 años, como Supermano, fui al Mundial de 2014, a los Juegos Olímpicos de 2016, al Mundial de 2018, a la Copa América, a varios partidos amistosos y a partidos de clasificación de la selección brasileña. Hoy puedo decir que la misión de Supermano se ha cumplido: ¡el Movimiento Verde Amarelo y sus canciones son conocidos en todo Brasil!

¿Qué ha conseguido como Supermano?

–A lo largo de estos años se han conseguido muchos logros para mí y para nuestros seguidores. El Movimiento Verde Amarelo fue nombrado colaborador oficial del Comité Olímpico Brasileño y también del Comité Paralímpico Brasileño. Hemos conseguido algunos patrocinios para reforzar el MVA. He recibido entradas gratuitas de los organizadores de los partidos.

Una de las mayores emociones fue en 2018, después de la Copa de Rusia, cuando fuimos recibidos y homenajeados en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol por nuestra histórica actuación en la Copa.

Mi mayor logro fue ser nombrado Fan Leader de la FIFA en esa Copa de Qatar, el portavoz de la Copa del Mundo para el público brasileño.

Supermano (Instagram: Supermano)

¿Cómo le recibe la gente en los estadios?

–Supermano se ha convertido en un personaje popular en la selección brasileña. Hoy recibo mucho cariño del público, que me pide fotos e incluso autógrafos. Lo que más me gusta es el contacto con los niños. Se emocionan y se ponen muy contentos cuando me ven. Algunos se comportan como si estuvieran frente a un superhéroe de verdad.

El Mundial de este año es realmente caro. ¿Estará allí para apoyar a Brasil?

–Estaré allí. Mi afición favorita es viajar y apoyar el deporte nacional. Creo que esta será la Copa del Mundo más cara de la historia, por lo que me he estado preparando durante cuatro años para financiar los costos.

¿Qué tipo de aficionados espera ver en el Mundial de este año (ya vemos los estadios vacíos en los partidos amistosos, probablemente por el precio)?

–Desgraciadamente, el Mundial, debido a los precios inasequibles, se ha convertido en un evento para la élite. Eso, unido al gran choque cultural de Qatar, quizás atrajo a menos turistas. Pero creo que es difícil encontrar estadios vacíos. Creo que la organización puede hacer descuentos a la población local para ir a los partidos menos solicitados.

¿Qué necesita el equipo brasileño para convertirse en campeón por sexta vez?

–Desde la aparición del Movimiento Verde Amarelo y la creación del Supermano, este es el Mundial en el que más confío. El equipo brasileño es muy fuerte, llevan mucho tiempo jugando juntos, hay varios jugadores en la cima de sus carreras y no tenemos problemas de lesiones. Además, ningún otro equipo está destacando en el escenario mundial.

En Brasil, la población y la prensa tienen mucha confianza. Lo que necesitamos en este momento es humildad para superar este ambiente de “ya está ganado” y mucha atención a los equipos europeos, contra los que hemos sido eliminados en los últimos cuatro mundiales.

¿Cuáles son sus mayores expectativas para el Mundial?

–Será el primer, y quizás último, Mundial con la posibilidad de ir a dos partidos el mismo día. El país es muy pequeño. La Copa del Mundo se celebrará prácticamente en la ciudad de Doha. Será un Mundial con cara de Juegos Olímpicos, con todos los aficionados juntos, unidos. Estoy deseando ver cómo se integra el mundo dentro de un mes en Doha.

LAS CLAVES: Ficha