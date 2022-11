WWE triunfa en México luego de tres años de ausencia

Hubo dudas e incertidumbre, pero finalmente, luego de tres años, la WWE regresó a México con una cartelera llena de sorpresas. Tuvieron dos funciones espectaculares con muy buena asistencia que dejó a los presentes al borde de su silla. ¡Monterrey estuvo chido! Por allí Chris Kreuzer de la banda Raiotz y Paulina asistieron al evento y brindaron el mejor contenido que ya está disponible en las cuentas de Instagram y TikTok de Lucha Libre Online.

Luego de una gran presentación en Monterrey, tocó el turno para la Ciudad de México. Ahí estuvo el mayor reto. Sabemos que la afición de CDMX es una de las más apasionadas del mundo y por lo general, una de mas difíciles de complacer. Quedó demostrado con una tremenda asistencia en ambas arenas, la gran recepción del público y el folclor mexicano unidos para traer dos noches espectaculares. Ahora transportémonos al show del cual estaremos hablando principalmente, CDMX.

Gerardo Guzmán y David Villegas estuvieron representando a Lucha Libre Online, Metro PR y El Calce en el evento.

Antes de comenzar el show, la WWE hizo algo muy emotivo para la afición presente. Recientemente falleció el legendario Humberto Garza Sr, abuelo de las súper estrellas de la WWE, Ángel Garza y Humberto Carrillo. Por lo que la WWE hizo un excelente trabajo y le rindió homenaje a la memoria del gran Humberto Garza Sr. Este era considerado una gran leyenda de la lucha mexicana, en especial en el estado de Nuevo León.

“El Niño Travieso” como se le apodaba, se le atribuye como el creador del tope suicida y ser el patriarca de una de las dinastías más importantes, los Garza/Carrillo. Continuaron su legado sus hijos, Humberto Garza Jr., Hector Garza (QEPD) y sus nietos, Ángel Garza y Humberto Carrillo, quienes estaban presentes en la gira.

Sin más preámbulos, vamos a la acción. La noche comienza con el orgullo de México, Bayley, retando a Bianca Belair por el campeonato mundial femenino de Raw. Ambas fueron muy ovacionadas por el público, que se dividía para ver este enorme combate. Comenzamos con el dominio de Bayley sobre la campeona, y es que tenía tanta confianza porque sus aliadas de Damage Ctrl, Dakota Kai e Iyo Sky, se encontraba junto a ella. Por un momento pensábamos el campeonato estaba perdido para The EST. Damage Ctrl por poco provoca la victoria de Bayley pero aparece Nikki Cross y ataca a diestra y siniestra a todas. El final ocurre con el “Kiss of Death” se hizo presente y la campeona retuvo su cetro.

Rey Mysterio aparece en las pantallas a lado de AJ Styles y Raquel Rodriguez. La gente se puso eufórica al verlo. Sin embargo, Rey aseguró que a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo en su vida, no iba a golpear a su hijo Dominik por habérsele virado.

Santos Escobar vs Dolph Ziggler: Una entrada bastante emotiva y la mega ovación por parte de la afición en la entrada de Escobar. Para sorpresa de todos, Santos Escobar salió junto a El Fantasma, su legendario padre, en pleno de CDMX, en una hermosa sorpresa por parte de la WWE. Allí hubo sentimientos encontrados ya que en esa misma arena, Santos Escobar veía caer su máscara en un TripleManía ante LA Park antes de partir a su nueva aventura con WWE. La primera sorpresa de la noche fue Dolph Ziggler y tuvo también un cálido recibimiento. Dolph Ziggler comenzaba a atacar a Escobar, pero el apoyo hacia Escobar comenzaba a ser cada vez latente y al final cuando Ziggler preparaba una súper patada, Escobar reacciona y con el Phantom Driver. Santos Escobar logró la victoria ante la mejor reacción de la noche.

Próximo encuentro: Por el Campeonato 24/7: Dana Brooke vs Nikki Cross vs Tamina: Un combate bastante accidentado. La campeona en varias ocasiones no pasaba por buenos momentos, cosa que Nikki Cross aprovechó y se llevó el campeonato, en pleno show. Teníamos finalmente un cambio de título en CDMX. Sin embargo, sólo duró unos minutos, ya que Tamina logra cubrirla gracias a la distracción de Damage Ctrl. Dos cambios de título en una sola noche. Al final, Dana Brooke cubre a Tamina y recupera el título la misma noche. Así que tuvimos tres cambios titulares en CDMX.

Lucha en Parejas: Kevin Owens y Johnny Gargano vs Alpha Academy. Chad Gable y Otis entraban y daba una promo logrando los abucheos del público. Gable dijo que Estados Unidos era superior a México y la gente enfureció. Gargano y Owens salieron ante una ovación gigantesca. Al final, un Stunner de Kevin Owens le daba el triunfo a la pareja favorita del público. Kevin Owens y Johnny Gargano derrotaron a Alpha Academy.

Los Lotharios vs Legado del Fantasma: Ambos equipos fueron recibidos con aplausos y varios gritos, sobre todo por parte de las damas presentes, que cuando vieron salir a Garza y Carrillo casi se desmayan. En el combate, lucha de llaveo y contrallaveo, el arte del catch se hizo presente y los regiomontanos se llevan la victoria. Los Lotharios derrotaron a Legado del Fantasma en una excelente lucha.

Rey Mysterio, AJ Styles y Raquel Rodríguez vs The Judgment Day: Momento co-estelar de la noche. Todo el público volcado hacia el equipo de Rey Mysterio, AJ Styles y Big Mami Cool, Raquel Rodríguez. El abucheo más grande y consistente de la noche sin duda alguna fue para el traidor a la raza, Dominik Mysterio, quien carga el apellido porque el estado obliga a su padre, misma razón por la cual su padre no le ha dado la paliza de su vida. Pero hay que dársela al chamaquito, el público mexicano no le perdona lo que le hizo a su padre hace unos meses y este exprimió hasta la última gota de odio hacia él en esa arena. Así se hace buena lucha libre.

En el combate, Damian Priest y Finn Balor no dejaban ni respirar a AJ Styles. En el relevo entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez se empezaron a emparejar las cosas. Rey Mysterio en acción comenzaba a tener una luz de esperanza para la tercia técnica, pero Dominik arruinaría los planes cuando su padre estuvo a punto de hacer la legendaria 619. Ahí apareció el chota de Dominik con una silla y al puro estilo de Eddie Guerrero, Mysterio se tira y fingió un golpe. El árbitro no soportó más su basura y lo envío de vuelta a Las Vegas. Lo mandó a los vestidores y ya con el combate dominado por Rey Misterio, este ejecuta la 619 sobre Finn Balor y para darle punto final al combate un frog splash le da la victoria. En Monterrey Rey se fue con un hermoso tributo a Eddie Guerrero con bailecito incluido y en CDMX también rindieron tributo a la memoria de Eddie Guerrero. Rey Mysterio, AJ Styles y Raquel Rodríguez derrotaron a The Judgment Day.

Lucha Callejera por el Campeonato de Estados Unidos de la WWE: Seth Rollins vs Austin Theory vs Matt Riddle. Es hora del momento estelar. No se podía esperar el grito de guerra de Rollins y fue tan fuerte que el mismo Rollins no podía creer. Austin Theory llega ante un mar de abucheos. Matt Riddle por momentos hacía homenaje a su gran amigo Randy Orton pero poco le alcanzó y lo sacaron del juego. Austin Theory estuvo a punto de sentenciar el combate, que incluso estaba a nada de ejecutar un pedigree y gracias a un “Stomp” de Rollins, logra retener el titulo. Al final, Theory estuvo cerca de canjear el maletín y Riddle lo esperaba con un RKO y así terminar una mágica noche.

El equipo de WWE Español, o al menos su Director, Walter Della Chiesa, se encargó de hacer que ambos eventos fueran dirigidos y adaptados en su totalidad a la cultura de la lucha libre mexicana. Esto siempre presentó un reto, pero los pequeños detalles que Walter trabajó en la producción digital del evento nos hicieron sentir que la WWE si le importa la raza y mucho. Incluso, ambos eventos fueron diferentes para darle lo que querían por región en México. Hubo buena promoción para el evento por parte de la WWE y al afición respondió perfecto.

La WWE nos regala de nuevo una gran cartelera y un gran espectáculo. Estamos muy convencidos que la afición mexicana desea con toda el alma tener un Premium Live Event en el futuro cercano. Ya Shawn Michaels reveló planes para NXT México a Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, Metro PR y El Calce. Sólo falta que la empresa se anime a traer un evento televisado y les aseguramos que México responderá muy bien a ello.

