FBPR presenta Equipo Sub 18 rumbo al Premundial en México.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer hoy, martes, el listado de los 20 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 18, de cara al torneo Premundial de dicha categoría, a celebrarse desde este viernes, en México.

La selección, dirigida por el exjugador Eddie González, se conformó con jugadores prospectos de las academias de béisbol de Puerto Rico y del torneo Doble A Juvenil de la FBPR.

“El grupo de jóvenes que tenemos es muy talentoso. Estamos listos para buscar la clasificación al Mundial. Tenemos una meta y es llevar a Puerto Rico a los mejores del Mundo”, indicó González.

El evento tendrá como sede la ciudad de La Paz, en Baja California Sur. El equipo de Puerto Rico jugará en el grupo B junto a las selecciones de Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Perú. Mientras, en el grupo A estarán República Dominicana, Cuba, Panamá y Nicaragua.

Serán cuatro los equipos que tendrán la oportunidad de clasificar al Mundial. El campeón actual del Mundial y del Premundial es Estados Unidos, que ha ganado cinco de los seis torneos mundiales de esta categoría.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el Mundial Sub 15 y recientemente el noveno puesto en el Mundial Sub 23.

El equipo está citado mañana, miércoles, al aeropuerto Luis Muñoz Marín de Isla Verde a las 5:00 de la mañana, en el terminal de Delta, para viajar rumbo a México.

Roster de Puerto Rico para Premundial Sub 18:

Jandaniel González - C

Hederick Torres - C

Yahil Meléndez - INF

Bryan González - INF

Bryan Rivera - INF-P

Diego Alfonso - INF-OF

Dicky González - INF-P

Yahir Fonseca - INF-OF

Víctor Cartagena - OF

Yeriel Pastrana - OF

Jabdriel Reyes - OF

Jahir Pérez - LHP

Brayan Peña - RHP

Byron Madero - RHP

Wilfredo Morales - LHP

Esteban Torres - LHP

John Asencio - RHP

José González - RHP