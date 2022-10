FBPR establece comunicación con José Berríos y Mychal Givens

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) estableció comunicación con los lanzadores José Berríos y Mychal Givens, con miras a la venidera edición del World Baseball Classic (WBC).

Como parte de las gestiones, el gerente general Joey Solá, se reunió por separado con los lanzadores este sábado y el presidente Dr. José Quiles conversó con ambos vía teléfono.

”Es importante que se establezcan los canales de comunicación entre la Federación de Béisbol, los jugadores y el cuerpo técnico. Es por eso que nuestro gerente general, Joey Solá, se ha dado a la tarea de dialogar de forma individual con cada integrante”, indicó el presidente federativo.

Quiles describió como positiva la reacción de Berríos y Givens.

“Le agradecí a Mychal Givens por su disponibilidad y a Jose Berríos por siempre decir presente por Puerto Rico desde su año de novato en las Mayores”, estableció Quiles.

La reunión de Solá con Berríos y Givens fue en el estado de Florida. “Desde el día uno nos dimos a la tarea de trabajar y armar un equipo para estar nuevamente disputando el campeonato. Vamos a continuar dialogando y compartiendo ideas para que esa química de equipo se mantenga. Ese es mi compromiso”, reiteró Solá.

Givens, de los Mets de Nueva York, confirmó su deseo de defender los colores de Puerto Rico.

”Mi inspiración es Roberto Clemente. El jugar con Francisco Lindor y Edwin Díaz me motivó a jugar con Puerto Rico. Ellos me han ayudado a identificarme con la cultura y mi papá también me lo ha inculcado”, expresó el lanzador.

Las raíces puertorriqueñas de Givens provienen de su abuela y bisabuela. El lanzador de 32 años fue integrante del equipo de los Estados Unidos, campeones de la pasada edición del WBC.

”Quiero usar mi experiencia en Major League Baseball y en el pasado World Baseball Classic para ayudar a los lanzadores jóvenes a mantener la calma. Desde el 2013 cuando estaba en Minor League veía a Puerto Rico en el World Baseball Classic. Su química se ve a otro nivel”, indicó Givens.

Por su parte, Berríos se mostró entusiasmado por volver a formar parte del equipo puertorriqueño.

“Es un honor y un orgullo hacer lo que me apasiona. Cuando uno se pone el uniforme del país es algo que se hace muy especial”, dijo. El lanzador de los Blue Jays de Toronto aplaudió el nombramiento de Yadier Molina como dirigente.

”El tener a Yadier Molina como dirigente es una noticia muy positiva. La realidad es que nosotros jugamos para el equipo, para nuestra tierra, pero tenerlo como dirigente nos da entusiasmo porque sabemos que ha dado todo por este equipo”, destacó.

Berríos elogió además la iniciativa de la FBPR de establecer comunicación directa con cada integrante del equipo.

”Joey Solá ha tomado el puesto de gerente general con mucho orgullo y entusiasmo. Visitarnos y crear esa comunicación es primordial para crear la química. Ese es el fin primordial, estar unidos y tener esa comunicación para crear confianza y construir un grupo muy especial. Si el 2017 fue un año especial, este será mucho mejor”, indicó.