Jugarán golf en Florida para levantar fondos para Susan G. Komen Puerto Rico

Con la excepción del cáncer de piel, el cáncer de mama (seno) es el más diagnosticado con más frecuencia entre las mujeres estadounidenses. Es más, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad.

Como líder mundial en la lucha se encuentra la Fundación Susan G.Komen. Fue fundada en 1982 por Nancy Brinker para honrar la memoria de su hermana Susan G.Komen, quien murió a la temprana edad de 36 años debido a la enfermedad. En Puerto Rico, la organización lidera los esfuerzos de apoyo a las personas diagnosticadas con cáncer de mama, apoya la investigación y desarrolla constantemente esfuerzos de educación.

Hay muchos eventos que se organizan durante el mes en busca de capital que ayude a la Fundación Susan G.Komen. Un claro ejemplo es el 2022 PROFESA’s Annual Charity Golf Tournament que se lleva a cabo en Florida, que este año apoya a la Fundación Susan G. Komen, Puerto Rico.

Uno de los organizadores del evento es Rafa Gonzalez, quien nos ha brindado la oportunidad de hablar con él y contarnos más acerca del evento.

¿Cuántos años lleva organizándose el torneo?

—Si no recuerdo mal es el 22 aniversario. Y como muchos dicen, lo que va bien no hay que cambiar. Nuestra idea es no “estancarnos” en una organización. Tratamos de identificarnos con una organización con la que trabajar.

¿Dónde se lleva a cabo el torneo?

—El Torneo Anual de Golf Benéfico tendrá lugar en el Miami Lakes Golf Club. PROFESA vuelve a ser el anfitrión de nuestro cortés torneo.

¿Cómo funciona el evento?

—El torneo, la comida o los servicios están cubiertos por los realizadores. El evento se hace por propio voluntarismo sin idea de generar ingresos para ellos. Es decir, se utiliza como un mecanismo para generar ingresos para las diferentes organizaciones con las que colaboramos. Por otro lado, el evento tiene una duración de entre 6 a 8 horas con una cena y premiación donde nos juntamos todos.

¿Quienes participan en el torneo?

—Es voluntario, participa todo el que quiere. De hecho, ya lo comunicamos en nuestras redes sociales con un mensaje que invita a todo el quiera a ayudar con la causa: “Queremos que participe en nuestro torneo. Hay múltiples maneras de participar: puede patrocinar, hacerse socio, trabajar durante el evento, o simplemente jugar con su equipo”. Por otro lado, nuestra intención nunca ha sido comprobar quién es el mejor jugador. El objetivo no es otro que integrar a los jugadores para que disfruten lo máximo posible.

¿Qué se hace con los fondos recaudados?

—Este año PROFESA donará parte de la recaudación a la Fundación Susan G Komen de Puerto Rico. Además se cubrirá la beca universitaria de PROFESA y Ana G Méndez y las actividades de servicios a la comunidad, que promueven el desarrollo y el progreso de los puertorriqueños y otros latinos en el sur de la Florida.

Además, es un evento abierto al público: tanto el torneo como el Network. Por tanto, si estás a favor de la causa y eres amante del golf, es un plan idóneo para apoyar la causa. Por otro lado, cabe destacar que es habitual dedicar el torneo a una persona en específico por sus colaboraciones con la comunidad o algún gesto que merezca el reconocimiento.

Por desgracia, el cáncer es una de las enfermedades con las que toda familia tiene que lidiar. Los datos indican que el 20% de la población padece algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. La enfermedad es la segunda causa de muerte. “Cuanto te toca vivirlo de cerca, no eres consciente, pero te hace ser más humilde y tratar de ayudar para ponerle fin”, afirmó González.