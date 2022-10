Brady, Bucs sin explicación para los problemas del equipo

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay se están quedando sin explicaciones para el decepcionante inicio de temporada.

Jugadores y entrenadores insisten en la necesidad de ejecutar mejor en ofensiva y defensiva, poniendo énfasis en los errores que han sido generalizados y no hay un motivo en específico o segmento del equipo que ha mermado su oportunidad de tener éxito.

“Es todo incluido”, repitió el entrenador Todd Bowles el lunes.

“Necesitamos soluciones y las necesitamos rápido”, agregó. “No va a venir nadie a ayudarnos y salvarnos. Nosotros lo construimos y somos responsables, nosotros tenemos que salir de aquí”.

La derrota del domingo 21-3 ante los Panthers de Carolina, un equipo emproblemado que suma su tercer quarterback, que ya despidió al entrenador y canjeó a sus dos mejores jugadores, dejó con foja de 3-4 a Tampa Bay.

Se trata del peor inicio de campaña para Brady desde el 2002, su primer año como titular de tiempo completo.

Los Bucs resultaron afectados por inusuales errores en la ofensiva y defensiva. No se recuperaron después de que Mike Evans, uno de los mejores receptores de la liga, dejó caer el que podría haber sido el pase de touchdown más largo en una tercera jugada.

Una vez más el juego por tierra (46 yardas, 2,9 por acarreo) prácticamente no existió. La ofensiva completó 2 de 12 en tercer down y 0 de 6 en la segunda mitad.

“No hemos jugado bien”, advirtió Brady, reflexionando tras derrotas consecutivas ante los Steelers y Panthers.

Bowles reconoció. que la fortaleza mental del equipo será puesta a prueba en las próximas semanas.

QUÉ FUNCIONA

A pesar de que Evans dejó caer un posible pase de touchdown de 64 yardas en una tercera jugada, Brady logró 290 yardas por aire y extendió su racha de juegos consecutivos sin intercepción a seis. Sin embargo, el quarterback de 45 años no lanzó para ninguna anotación y tiene sólo ocho en siete encuentros. Brady lanzó 49 veces ante Carolina. Pero debido a que los Bucs son últimos por tierra no les pueden echar la culpa por no correr más el balón.

NECESITA AYUDA

La defensiva continúa manteniendo a los Bucs en los partidos, al no permitir muchos puntos. Pero la unidad permitió 181 yardas y un touchdown por tierra a un equipo que alineó a su tercer quarterback.

Los Panthers tampoco contaron con dos de sus mejores jugadores —el corredor Christian McCaffrey y el receptor Robbie Anderson— que fueron canjeados la semana pasada.