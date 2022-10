Shawn Michaels confirma planes para NXT México y NXT Japón

Durante años se ha rumorado la expansión de la marca de desarrollo de la WWE. Triple H presentó hace cerca de tres años el plan para expandir NXT a niveles acelerados. Entre esos planes estaba expandir NXT a América Latina, con países como México, Puerto Rico y Chile sonando fuerte en aquel momento como las posibles sedes. Sin embargo, la pandemia detuvo el crecimiento de la empresa en aquel momento, forzándolos a grabar por mucho tiempo en sus estudios en Florida. Ahora en el 2022, con la amplia mayoría de esas restricciones eliminadas, la WWE ha vuelto a la carga, llevando sus eventos nuevamente a todo el mundo.

De hecho, la empresa regresa a México con su evento el 29 de octubre en Monterrey y el 30 de octubre en Ciudad de México. Raw y SmackDown están de tour vendiendo todo a capacidad máxima en todo el mundo, en lo que se siente como el punto más caliente de la WWE en los últimos diez años. No es para menos, pues posterior al retiro de Vince McMahon, el producto ha dado un giro drástico. Triple H es el actual COO de la WWE, encargado en su mayoría del proceso creativo en toda la empresa, pero enfocado en las marcas principales, Raw y SmackDown. A su lado, su mano derecha, El vicepresidente de Desarrollo Creativo de Talentos, Shawn Michaels, quien está más encargado de lo que un día fue el bebé de Triple H, la marca NXT.

Durante la noche de ayer se celebró el evento “Halloween Havoc”. En el mismo Mandy Rose retuvo el campeonato mundial femenino de NXT ante Alba Fyre en un encuentro que tuvo elementos cinematográficos mezclado con la acción en el cuadrilátero, mostrando algo diferente y revolucionario a la audiencia. Por su parte, Brock Breakker retuvo el campeonato mundial peso completo de NXT en una excelente lucha en donde parecía que Ilja Dragunov podía salir con la victoria. Por último, Wes Lee ganó una excelente lucha de escaleras para coronarse nuevo campeón de Norte América de NXT.

Como parte de dicho evento, el legendario Shawn Michaels, Jefe Creativo de NXT, celebró una conferencia de prensa con medios de todo el mundo posterior a finalizar el PLE.

Michael Morales Torres de Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce, tuvo la oportunidad de dialogar con Shawn Michaels. Este fue directo al grano y le preguntó por la posibilidad de que NXT comience a irse de tour nuevamente por el mundo, específicamente en América Latina. La respuesta de Shawn Michaels nos dio mucho más de lo que sabíamos, pues reveló que oficialmente NXT México está en los planes de la WWE.

Michael Morales Torres: “¿Podríamos esperar que NXT se vaya de tour nuevamente como lo hicieron previo a la pandemia? Específicamente quisiéramos saber si irse de tour en América Latina en países como México, Puerto Rico o Chile sería una opción real para el 2023″.

Shawn Michaels: “Desde el punto de vista de NXT, hemos estado organizando eventos en vivo aquí en Florida y ciertamente esperamos salir de Orlando en el 2023″. “Desde el punto de vista de NXT esperamos poder salir para nuestros eventos en vivo premium (PLE/PPV). Con suerte, eso significa participar en eventos en vivo también fuera de Florida. Esas son decisiones provienen de personas que están por encima de mí. Ciertamente queremos hacerlo y estamos emocionados por hacerlo; pero comenzaré con PLE y veré cómo va eso primero”.

“Cuando se trata de la expansión de NXT fuera de los Estados Unidos, NXT Europa llegará en 2023. Sé que se ha hablado de NXT Japón y NXT México. Es probable que estén más adelante, pero tengo entendido que son algunos anuncios que podrían llegar no muy lejos en el 2023. Lo único que entusiasma a todos es que esta empresa nunca duerme y estamos constantemente tratando de crecer y expandirnos. No tengo ninguna duda. No puedo decirte cómo lo sé, pero conozco a un tipo que está bastante interesado en NXT y su expansión (Triple H). Estoy seguro de que esas cosas no están muy lejos en el camino”.

