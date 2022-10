Gerard Piqué sufre abucheos al entrar al campo en medio de la viral “Monotonía”

Hay quienes dicen que nadie quisiera ser Gerard Piqué en este momento, y quizás sea cierto. El futbolista está en el ojo del huracán mediático, tras su ruptura con Shakira, y más ahora por el lanzamiento de la nueva canción de la artista “Monotonía”, que expone todo su dolor tras la separación, lo que avivó el rechazo por parte de su fanaticada en contra del deportista.

Este jueves Piqué entró al campo durante el partido con el Villarreal en el segundo tiempo, exactamente en el minuto 78 para sustituir a Jules Koundé.

Comentaristas deportivos coinciden en afirmar que el defensor, ya no parece ser de las piezas claves en su equipo, como en tiempos de otrora. Esta vez, Xavi Hernández, le permitió acceder cuando ya el partido estaba asegurado con un 3-0 a favor del Barcelona.

Los silbidos y abucheos fueron inmediatos al momento de su ingreso en la cancha. Él avanzó como si nada estuviera pasando y se adentró en el juego.

¡SILBADOS PARA PIQUÉ! El defensor entró por Koundé en el segundo tiempo y algunos pitidos bajaron desde las tribunas del Camp Nou en #LaLiga.

Reacciones virales

Las reacciones no se hicieron esperar por el abucheo en contra del defensor del Barcelona.

“Los pitos a @3gerardpique son totalmente merecidos. El domingo contra el Athletic lo volveré a pitar. Hasta los huevos de ese impresentable. Que se vaya ya”, dijo el usuario @CuleCruyffista en Twitter, con un video de Piqué, durante la fase de calentamiento en el partido contra el Villarreal.

Los pitos a @3gerardpique son totalmente merecidos. El domingo contra el Athletic lo volveré a pitar. Hasta los huevos de ese impresentable. Que se vaya ya.

La grabación se hizo viral porque se observa que el ex de Shakira, solo está parado haciendo unos leves movimientos, mientras sus compañeros se esfuerzan calentando.

“Este es el ejemplo que da Gerard Piqué, así es como calienta. Lo más curioso es que al preparador físico se la pela completamente, en vez de darle aviso a Xavi pa´ que no lo saquen pero terminó jugando igual. Ya veo porqué luego se producen tantas lesiones”, dijo el usuario JaimeNarvez9 en Twitter.

Este es el ejemplo que da Gerard Piqué, así es como calienta.

Lo más curioso es que al preparador físico se la pela completamente, en vez de darle aviso a Xavi pa que no lo saquen pero terminó jugando igual.

Ya veo porqué luego se producen tantas lesiones🤷🏻‍♂️

Otros pocos apoyaron a Piqué, resaltando que ante todo, está su pasión por el fútbol. “Buenos días culers! Jamás he silbado a un jugador del Barça, por muy mal que lo haga. Lo criticaré, me enfadaré, pero silbarlo ¡NUNCA!”, expresó Luchi Parettchi en Twitter.

Bon dia culers!

Buenos dias culers!

Jamás he silbado a un jugador del Barça, por muy mal que lo haga. Lo criticaré, me enfadaré, pero silbarlo ¡NUNCA!

Viviana Torrijos expuso en la referida red social que “o estoy segura si me gustó la canción, tampoco si me gustó ver el corazón de Shakira en el piso … o de escuchar que la culpa fue de la monotonía (me pareció muy blando) de lo que sí estoy segura es que Gerard Piqué es una abominación”.

Franela y memes

Para rematar, se comenta que el Barcelona podría llevar el logo de Shakira en su franela, por lo que Piqué se vería obligado a lucir a su ex cada vez que salga al campo, esto debido a un contrato entre el FC Barcelona y Spotify.

El rechazo parece inminente en contra de Piqué por el sufrimiento de Shakira.

Tras el lanzamiento de “Monotonía”, que rompió récord con más de 10 millones de vitas en menos de 24 horas en Youtube, los memes abundan en contra del futbolista. No muchos quisieran estar en sus zapatos.