Bono salva un punto para Sevilla en un frenético partido

104 minutos de absoluta locura y diversión se vivieron en el Sánchez Pizjuan. Esto es LaLiga Santander y lo que los amantes del fútbol quieren ver. Un encuentro en el que se enfrentaban dos equipos con mucha historia, aunque su actual clasificación engañe a muchos: tras este empate, el Sevilla se queda en la décima posición y el Valencia, octavo.

El partido lo empezó dominando el Valencia, que supo muy bien por donde hacer daño al conjunto de Sampaoli. De hecho, la primera ocasión clara que tuvo el conjunto “che” les puso por delante en el marcador. Un centro exquisito de Foulquier llegó directo a la cabeza de Cavani para adelantar a los suyos con un testarazo.

Sampaoli hablaba con los suyos en busca de detener la sangría pero nada funcionaba en el conjunto andaluz. Los pupilos de Gattuso seguían hurgando en la herida y planteando de manera perfecta el partido. No obstante, no supieron aprovechar las ocasiones y no mataron el partido.

El descanso le vino de maravillas a un Sevilla que no paraba de sufrir en su área. Sampaoli movió ficha y en 15 minutos realizó tres cambios que ayudaron a mejorar la imagen de sus pupilos. Lamela fue el primero en crear peligro, pero se le hizo de noche y la defensa che se le adelantó. Gudelj, que venía de marcar un auténtico golazo el pasado sábado ante el Mallorca, también gozó de una clara oportunidad, pero su cabezazo se fue al larguero.

El dominio pasó a ser del conjunto de Nervión que arriesgaba dejando dos hombres solos en su defensa y atacando con todo lo que tenía. A la desesperada y sin descanso. La grada empujaba y tuvo su merecido. Kike Salas, que salio por el lesionado Nianzou, peino un balon centrado al area que le llego a las botas de Lamela que hizo el 1-1. Quedaban menos de 10 minutos y la grada ya soñaba con la remontada.

Rafa Mir tuvo el 2-1, pero su disparo se fue por milímetros. Y de la euforia al enfado. El VAR entraba en accion y Soto Grado señalaba penalti a favor del Valencia y expulsaba a Kike Salas. Gayá lanzó desde los once metros y la sacó Bono pegada al palo. El Sanchez Pizjuan volvió a apretar, pero no hubo tiempo para más. Reparto de puntos en uno de los mejores partidos de la Liga hasta el momento.