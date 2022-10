Cambio de fecha y sede para el combate de Hugo Savinovich vs El Profe

Debido al paso del huracán Fiona por Puerto Rico y tomando en cuenta que la recuperación del país tomará un poco más de tiempo de lo esperado, el evento DemonManía La Batalla Final, pautado para el 5 de noviembre a en el Humacao Arena (Coliseo Marcelo Trujillo Panisse de Humacao), ha sido pospuesto para el sábado, 21 de enero del 2023, en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, así lo dio a conocer el legendario comentarista de lucha libre, Hugo Savinovich, a través del portal Lucha Libre Online, esta tarde. Nota importante, los boletos adquiridos para el evento en Humacao serán honrados en Guaynabo.

En el cartel, Savinovich, luchará por última vez, en un encuentro sin descalificación y tiene que haber un ganador, cuando El Hijo de Doña Mélida, se enfrente a “Su Majestad”, El Profe.

Este expresó: “Son 30 años de odio, esto no me hace sentir nada bien, pero por lo menos no lo oculto. No te puedo sacar dentro de mí, eres como una pesadilla que habita en el odio. Para poderme retirar tengo que derrotarte y darte una lección”. Por su parte El Profe añadió: “Tú sabes quién sabía que eras poco hombre, La Rubia”, haciendo alusión a la esposa fallecida de Hugo.

Podrán conocer y retratarse con los ídolos en la narración y comentarios, Carlos Cabrera y Hugo Savinovich en el “VIP Meet & Greet”. En “Lucha de Venganza”, “El Mesías” Ricky Banderas se enfrenta a un luchador traído por Hugo Savinovich. Dos íconos, dos leyendas en una “Guerra Personal”, el hijo del Manotas, Blue Demon Jr. se enfrenta al “Rudo más Grande de México” L.A. Park. “Puerto Rico vs México”, “La Artilleria Ilegal” Chicano y Lightning vs Los Hijos de L.A. Park. A todo esto, se le añade “El Último Baile”, cuando Mr. 450 choca con El Sensacional Carlitos. También otras grandes batallas con muchas sorpresas.”

Boletos en www.PRTicket.com. Entrada General $20.00, Ring Side $30.00 y VIP Meet & Greet $40.00. Te invita: Lucha Libre Online y Robles Promotions.