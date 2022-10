Entrenadora denuncia fue víctima de machismo en pista atlética de Yabucoa

Una entrenadora denunció a través de redes sociales que fue víctima de machismo junto a un grupo de mujeres mientras entrenaban en una pista atlética de Yabucoa.

Según narró la “personal trainer”, Diana N. Pérez, mientras entrenaba con el grupo de mujeres, un hombre pasó cerca de ellas y les expresó que deberían estar en sus hogares cocinando.

El hombre se acercó una segunda vez al grupo y añadió: “Ahora llegan cansadas y no cocinan”.

“Mis chicas, la mayoría de ellas, cocinan. Y las que no lo hacen es porque decidieron no hacerlo y te aseguro que tienen buenos compañeros y buenas parejas que a lo mejor también cocinan y las ayudan, como el buen equipo que son. Las mujeres nos dedicamos a hacer ejercicio y actividad física por nuestra salud, no tanto física sino también emocional”, expresó en Pérez en el video.

La mujer hizo un llamado a detener estas prácticas violentas.