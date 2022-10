Bray Wyatt: ¿La próxima cara de la WWE?

Dentro de la WWE hemos tenido la oportunidad de ver personajes tenebrosos que nos han quitado a más de uno el sueño por las noches. Entre la lista de talentos que terminaban en tus pesadillas estaban The Undertaker, Kane, Boogeyman, Papa Shango, Mankind, entre muchos otros. Por los últimos 10 años, la WWE ha trabajado con uno de los personajes más oscuros, carismáticos y cautivador en Bray Wyatt. El pasado sábado 8 de octubre de 2022, la WWE presentó su “Premiere Live Event” llamado “Extreme Rules” directamente desde Philadelphia, PA.

Luego de un evento asombroso con luchas llenas de emociones y estipulaciones extremas, al final del PLE, presenciamos el regreso de Bray Wyatt, cuyo personaje venía revolcándose por el Internet en el último mes por unos videos crípticos y turbios de la WWE mediante unos “QR Codes” en sus programas semanales. Esto utilizando la canción “White Rabbit” del legendario grupo Jefferson Airplane de los 60′s y 70′s. El regreso de Wyatt acaparó el mundo del entretenimiento deportivo. Este juntó a sus personajes pasados, máscaras satánicas y su famosa frase “HE’S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HAND” por todo el coliseo Wells Fargo a tal nivel que hasta por la televisión se sentía la euforia de la afición. ¿Cómo llegamos a este momento?

Tenemos que remontarnos al año 2010. Vamos a movernos a NXT, el territorio de desarrollo de la WWE. No era el súper programa de nuevos talentos que es hoy, sino era un show en donde los luchadores del momento apadrinaban talentos nuevos y jóvenes hasta encontrar a la próxima gran super estrella de la WWE. Ahí fue donde vimos por primera vez a alguien llamado Husky Harris. Este era luchador pasado de peso, con una barba horrible y una cara detestable. Fue apadrinado por Cody Rhodes (ironía de la vida ambos regresaron a la WWE en grande este 2022). El vencedor de dicho torneo lo sería Wade Barrett, quien luego formaría un grupo junto a todos los integrantes de NXT llamado Nexus y se encargarían de controlar la WWE. En dicho grupo existían luchadores de la talla de Bryan Danielson, Skip Shaffield (Ryback), Justin Gabriel, pero.. ¿Donde estaba Husky Harris?

Mientras Nexus seguía esparciendo su talento en la WWE contra John Cena, Vince McMahon, CM Punk y otros, Husky Harris fue contratado y mandado a FCW (marca de Desarrollo de la WWE en ese entonces) para mejorar su físico y crear un personaje más interesante. Luego de pasar unos años en FCW con un nuevo personaje sumamente interesante y críptico, llegó la hora 0. El 8 de julio del 2013, Bray Wyatt debuta su personaje extraño junto a Luke Harper y Eric Rowan, atacando a uno de los luchadores más grandes de la historia, Kane. Desde ese momento, Bray Wyatt comenzó a cautivar a los fanáticos con sus promos siniestras, oscuras y sus segmentos que ponía a llorar a los niños en las gradas.

Por los próximos 5 años, Bray se convertiría en uno de los luchadores más importantes de la empresa. Comenzó a desarrollar feudos importantes con talentos de la talla de John Cena, Daniel Bryan, Chris Jericho, Roman Reigns, Undertaker, Kane, entre otros. A pesar de ser un rudo demoniaco, era querido dentro del núcleo de fanáticos de la WWE y respetado por la labor que hacía dentro y fuera del cuadrilátero con su personaje. Sin embargo, Vince McMahon nunca lo vio como un luchador clase A que pudiera ser la cara de la compañía, lo que llevó a Bray a ser la sombra de luchadores como Roman Reigns & Seth Rollins.

En el año 2017, en ruta al evento Wrestlemania 33, Bray se convirtió en Campeón Mundial Peso Completo de la WWE. Cuando pensábamos que tendríamos a Bray como cara de la WWE, se enfrentó a Randy Orton en Wrestlemania 33 teniendo una de las peores luchas de ese año y de paso, perdiendo su preciado campeonato mundial. Esto daría paso a una debacle en su carrera donde tendría feudos importantes y se vería muy bien, pero no los ganaría, dejando así a Bray Wyatt y a los fanáticos deseosos de verlo ser algo más.

Para el año 2018, Bray Wyatt estaba en lagunas en la forma en que la WWE lo utilizaba y estuvo 8 meses fuera de la programación televisiva. El 22 de abril del 2019, daría paso a una nueva era con Bray Wyatt, comenzando con su “Firefly Fun House”, en donde su personaje fue descrito como una mezcla de Pee Wee Herman & Steve de Blues Clues, haciendo promos y segmentos en su “casa” como un programa infantil, pero de forma un poco humorística y bizarra. La reacción a nivel mundial: “¿Qué rayos estamos viendo?” Todos nos preguntábamos a donde iba esto y como pasamos de ver al devorador de mundos convertirse en una parodia, pero solo teníamos que esperar. Llega el 13 de Mayo del 2019 y comienza nuevamente otro segmento de Bray Wyatt, pero a mitad comienzan a ocurrir cosas extrañas. Esa noche, Bray Wyatt se convirtió por primera vez en The Fiend. Este es un personaje demoniaco con una máscara horripilante, mientras por todo el coliseo se escuchaba el famoso “LET ME IN”.

Cuando esto sucedió se paralizó la lucha libre a nivel mundial del asombro por la creación de dicho personaje y por cuan macabro fue presenciarlo. Su primer feudo fue con Finn Balor, a quien masacró de forma rápida, y comenzábamos a ver que The Fiend era un personaje con poderes sobrenaturales. Todo parecía a que no tenía dolor. Este no reaccionaba al castigo de sus oponentes y masacraba a cualquier persona que tuviera de frente. Sin embargo, seguíamos teniendo al Bray Wyatt que era “buena persona” y tenía su programa para “niños”. Ahí nacen las dos nuevas identidades de Wyatt, una entidad con múltiples personalidades. Las expectativas eran gigantes. La venta de mercancía era tremenda. El apoyo de la fanaticada era especial; pero con el pasar del tiempo comenzaron las situaciones.

Según indican múltiples fuentes, Vince McMahon y Bray Wyatt en ocasiones tenían visiones diferentes de lo que sería este personaje. Esto terminaba siendo un problema para la programación y para los fanáticos. Dichos problemas pudimos verlos en la lucha de Seth Rollins vs The Fiend por el Campeonato Universal de la WWE en la famosa “Hell In A Cell”. Esta es recordada como una de las peores luchas dentro de un Hell in a Cell en su historia. Llegó el momento y The Fiend se corona como Campeón Universal de la WWE venciendo a Seth Rollins en el próximo evento para así volverse oficialmente en la cara de la compañía... o al menos eso creíamos.

No pasaron 3 meses. The Fiend estaba siendo un luchador importante, y de momento, pierde de forma horrenda contra Goldberg en Arabia Saudita a sólo 1 mes de WrestleMania. Esta decisión dejó un sabor amargo en la fanaticada y le bajó el gran momentum a Bray, quien se perfilaba a tener una gran corrida como campeón. Llega WrestleMania en etapa de Covid-19 y la WWE hace su único WrestleMania a puerta cerrada sin fanáticos. En dicho cartel, The Fiend se enfrentaría a John Cena en un Firefly Fun House Match en lo que fue una de las luchas más creativas, interesantes, extrañas y locas en la historia de la WWE (100% recomendada).

Luego de eso continuó teniendo feudos hasta llegar nuevamente con Randy Orton. Junto a Randy comenzaron a crear una gran historia, donde había magia oscura, cosas diabólicas y extrañas. En esta ocasión, Bray Wyatt no estaba solo, pues había cautivado a Alexa Bliss, una de las luchadoras más hermosas y extravagantes de la WWE y la había convertido en su diosa demoníaca. Esta gran historia se siguió calentando, hasta que en una lucha Firefly Infierno, Randy Orton quemó a The Fiend. Cuando la historia no podía seguir poniéndose más extraña, varios meses después, The Fiend regresa desde el mismísimo infierno todo quemado y ataca a Randy para culminar su feudo en WrestleMania 37 en Tampa, Florida.

Todos esa noche estábamos listos para ver a The Fiend vencer a Randy y acabar esta historia. ¡Pues no mi ciela! Randy Orton derrotó a The Fiend luego de que Alexa Bliss despistara al demonio mientras le caía fluidos negros en forma de sangre por toda su cara (algo bizarro). El descontento de los fanáticos en todo el Raymond James Stadium se hizo sentir luego esta lucha y no paró ahí. Se rumoraba que Vince McMahon y Bray Wyatt continuaban teniendo problemas y roces. Lo que llevó a la noticia el 31 de julio de 2021. “La WWE deja en libertad a Bray Wyatt” leía el titular. Vince McMahon despidió a Bray Wyatt luego de 12 años dentro de la empresa.

Esta noticia creo tristeza, rabia y odio en las redes sociales. Esto dado a que Bray era querido por los fanáticos por su creatividad, manera de trabajar estos personajes oscuros y demoníacos que los fanáticos disfrutaban. Pero todo estaría por cambiar. Hace unos meses atrás, Vince McMahon decidió retirarse de la WWE. Este dejó como Co-CEO a su hija, Stephanie Mcmahon y a su mano derecha, Nick Khan. Esta situación hace que Paul “Triple H” Levesque se vuelva el jefe creativo de toda la WWE.

Ahí comenzamos a ver cambios radicales luego del arroz con… desastre que Vince tenía en gran parte de las historias. Comenzó Triple H a mover las fichas trayendo a talentos que Vince había dejado en libertad. Cada semana llegaba un talento sumamente querido por la afición como sorpresa a la WWE. Hasta que comenzaron a salir los rumores que Bray Wyatt podía regresar. En una entrevista junto a Ariel Helwani para BT Sports hace 1 mes, Triple H respondió que trabajar con Bray Wyatt es emocionante, aunque complicado, ya que es un hombre con grandes ideas y siempre está pensando en hacer algo nuevo y culminó diciendo “El Tiempo Dirá”.

Bueno, el tiempo habló. El 8 de octubre de 2022 fue el regreso de Bray Wyatt a la WWE luego de 1 mes entero lleno de QR Codes con videos extraños, canciones cripticas y un segmento final en Extreme Rules que definitivamente será uno de los mejores regresos en la historia de la WWE. Dicho regreso, tiene más de 7 millones de reproducciones en total de todas las redes sociales de la WWE que han publicado dicho video. La WWE hace 1 semana hizo pública la contratación de Rob Fee, un ex escritor de Marvel & Disney, que llega a la compañía como “Director de Asuntos Creativos a Largo Plazo”. Cabe destacar que Mr. Fee & Bray Wyatt son amigos y ambos son fanáticos del horror. No me refiero a la política puertorriqueña, sino al género de cine.

Se avecinan muchos cambios. Bray Wyatt todavía tiene cuentas pendientes con nosotros. ¿Que demonios es “White Rabbit” & “Feed Your Head”? Si de algo estamos seguro es que Bray Wyatt va en camino a tener la mejor corrida de su carrera, traerle mucho dinero a la WWE de la mano con grandes historias de horror y todo esto gracias a Triple H. Lo dejaron entrar. Corran…

