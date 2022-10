Federación de Béisbol de Puerto Rico presenta Equipo Sub 23 rumbo al Mundial

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer hoy, domingo, el listado de los 24 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 23, de cara a la Copa Mundial de dicha categoría, a celebrarse desde este jueves, en Taiwán.

La selección, dirigida por el exgrandesligas Juan ‘Igor’ González, se conformó con jugadores activos en Minor League Baseball (MiLB), ligas independientes, colegiales y el torneo de Béisbol Superior Doble A de la FBPR.

”Tenemos buen talento, con ‘pitcheo’ muy bueno y defensa muy buena. Es un equipo híbrido, con talento de la Doble A, profesional, colegial y ligas independientes. Queremos que el equipo siempre esté unido, que salgan a jugar alegres, unidos y que den lo mejor de sí”, expresó el dirigente.

González explicó que la preparación del equipo fue cuesta arriba, luego del paso del huracán Fiona. El equipo estuvo nueve días sin practicar, pero intensificó sus entrenamientos durante la última semana con sesiones diarias.”

Se ha hecho lo más humanamente posible, trabajando duro para caer en mejor condición. Lo que más le digo al equipo es que tienen que estar sólidos de la mente, que hagan el extra por su cuenta porque eso es lo que les ayudará en el torneo”, indicó el mentor.

La plantilla tiene a 11 jugadores de MiLB, entre ellos el lanzador Osvaldo Berríos (Athletics) y el jugador del cuadro Glenn Santiago (Blue Jays), ambos en clase A avanzada. También, están los estelares lanzadores del torneo local, Yadiel Rolón y Bryan Marrero.

”Es un equipo con más talento que el premundial, con mucha más calidad de peloteros. No quiere decir que aquel equipo no tenía calidad, pero ahora tenemos más experiencia”, detalló González.

El primer juego de la novena nacional será este jueves a las 10:00 pm (hora de PR), frente a Cuba. Luego de la primera ronda será la súper ronda, del 20 al 22 de octubre y la ronda de campeonato el 23 de octubre. Las selecciones de Puerto Rico y Cuba forman parte del grupo B, con las selecciones de Australia, Corea, México y Holanda.

En total son 12 los equipos participantes y seis clasifican a la súper ronda del evento, con los mejores tres de cada grupo. En el grupo A, jugarán Colombia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Venezuela y Taiwán.

La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina y los jugadores Emmanuel Rivera y José Miranda, establecidos en las Mayores.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el Mundial Sub 15 y en noviembre de este año Puerto Rico jugará en el clasificatorio Sub 18.

VIAJE MAÑANA LUNES

El equipo está citado al Aeropuerto Luis Muñoz Marín de Isla Verde a las 10:00 am, en el terminal de Jet Blue, para hacer escala en Newark y luego viajar rumbo a Taiwán.