La indiscutible Mandy Rose

NXT es para muchos la tercera marca de la WWE, pero catalogada por la misma empresa como su territorio de desarrollo. Ahora es su versión de NXT 2.0, la marca ha sido testigo del paso de muchas de las súper estrellas que conocemos hoy día en el “main roster”. Entre esos nombres está la actual cara de la WWE, Roman Reigns. Junto a él salieron talentos como Seth Rollins, Matt Riddle, Big E, Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch, entre muchos otros que han alcanzado éxito en Raw y/o SmackDown.

Esta nueva versión de NXT 2.0 ha tenido desde su comienzo a una luchadora que ha dominado la división femenina por más de 340 días. Su nombre es Mandy Rose, líder de la “atracción tóxica”. ¿Mandy Rose? ¿Quién hubiese pensado hace 2 años atrás que Mandy Rose sería tan importante para una de las marcas de WWE?

Mandy estuvo varios años en el territorio de desarrollo cuando fue llamada con su mejor amiga Sonya Deville al “main roster”. Allí formaron un grupo con la anti-diva, Paige, el cual se llamó “Absolution”. Su estadía por el “main roster” fue algo decente por describirla de alguna manera. Para los “estándares”, Mandy lucía “perfecta” por su apariencia física; pero le faltaba algo de algo, un mejor desempeño dentro del cuadrilátero. Al menos esa fue la crítica consistente de muchas personas.

En el 2021, Mandy Rose fue enviada de regreso a NXT (aún para ese tiempo “Black and Gold”). Mucho lo vieron como un retroceso en su carrera. Lo que nadie esperó fue que allí es que se iba a reinventar y encontrar su verdadero yo. Mandy llegó reclutando a Gigi Dolin y Jacy Jayne. Para el primer episodio de NXT 2.0, una nueva Mandy Rose fue revelada. Esta venía con una apariencia diferente, otro color de cabello y una actitud arrogante.

Mandy Rose Foto: WWE

Esa noche junto a Gigi y Jacy mostraron al mundo su grupo “Toxic Attraction”, grupo que ha plantado bandera desde su unión. El 26 de octubre del 2021, en el evento de NXT “Halloween Havoc”, Mandy derrotó a Raquel González, actualmente Raquel Rodríguez en SmackDown, para convertirse por primera vez en la Campeona Mundial Femenina de la marca multicolor. Desde ese entonces, el dominio de Mandy Rose ha sido uno increíble. En cada defensa titular ha demostrado que es una luchadora más completa y capaz de dar grandes combates. Mandy no solo hizo un cambio de apariencia, sino que mejoró aún más su físico, dentro del cuadrilátero y en el micrófono, convirtiéndose en la atracción principal de NXT 2.0.

Durante su reinado ha derrotado a Raquel González (dos ocasiones), Cora Jade (dos ocasiones), Io Shirai, Kay Lee Ray, Wendy Choo, Blair Davenport y la temida “Final Boss”, Meiko Satomura. El pasado 4 de septiembre Mandy logró su más grande hazaña, derrotando a Blair Davenport y a la legendaria Meiko Satomura para convertirse en la Campeona Indiscutible Femenina de NXT. Esto elevando aún más la grandeza de su reinado.

Mandy Rose se encuentra ahora mismo a menos de 80 días para empatar y sobrepasar el récord del segundo reinado de Shayna Baszler de 416 días como Campeona de NXT. De lograr sobrepasar ese reinado de Baszler colocaría a Mandy con el segundo reinado más largo del Campeonato Mundial Femenino de NXT. Únicamente estaría detrás de Asuka y sus 516 días. Es inevitable colocar a Mandy Rose como una de las mejores luchadoras, y más aún, una de las mejores campeonas en la historia de NXT. Mandy no es simplemente una cara bonita, es una luchadora completa que dentro del cuadrilátero puede enfrentarse a cualquiera y dar un gran espectáculo contándonos una historia en cada combate.

¿Usted, dónde coloca a Mandy Rose como Campeona Femenina de NXT?

