Mickie James: En ruta a ser la mejor de todos los tiempos

La división femenina de la lucha libre a nivel global está en su punto más caliente. Ya las mujeres tienen luchas estelares en la programación televisiva semanal y en los mismos eventos de PPV. Pero esto no siempre fue así. Bueno, fuera de IMPACT Wrestling, anteriormente TNA, en donde siempre le han dado prioridad y foro a la división de sus “knockouts”.

IMPACT Wrestling siempre ha brindado el foro correcto a su división de las knockouts, quienes a mediados y finales de la década de los 2000′s estaban haciendo cosas que muchos consideraban “fuera de su era”. Sin embargo, en el 2022, podemos afirmar que IMPACT Wrestling tiene la división femenina más completa en toda la industria de la lucha libre. De hecho, es la razón por la que muchos sintonizan la programación televisiva de IMPACT de manera habitual. Como parte de esas féminas está la líder del camerino, la 4 veces Campeona Mundial de las Knockouts y 5 veces Campeona Mundial Femenina de la WWE, Mickie James.

Mickie James Mickie James en el Royal Rumble 2022 de la WWE estando bajo contrato y como la Campeona Mundial de las Knockouts de IMPACT Wrestling. (WWE)

La leyenda de Richmond debutó en la industria de la lucha libre en el año 1999. Desde ese entonces se ha mantenido activa hasta el día hoy. 23 años luego en su carrera, Mickie James decide ponerlo todo en línea en lo que cariñosamente llamó su “Último Rodeo”. Esto consiste en que Mickie James luchará contra quien sea y en donde sea, pero si pierde al menos una lucha, se irá de IMPACT Wrestling.

Mickie James ha sido de las pioneras que dieron todo por cambiar la lucha libre femenina en todas las empresas que ha estado. Es considerada por muchos expertos como una de las mejores 5 luchadoras de todos los tiempos y aún está activa en los cuadriláteros. Cuando se retire, de seguro será integrante del Salón de la Fama, tanto en IMPACT Wrestling, como en la WWE. La lucha más arriesgada en este “Last Rodeo” ocurrirá este viernes 7 de octubre en el evento Bound for Glory en vivo desde Albany, Nueva York. Allí, “Hardcore Country”, Mickie James, se estará enfrentando a una antigua rival, Mia Yim.

Mickie James vs Mia Yim, este viernes por FITE TV en el evento “Bound for Glory”.

A sólo horas de su gran noche, Mickie James sacó unos minutos de su apretada agenda para hablar con Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Mickie tomó de su tiempo para dejarnos saber que está orando y enviando buenas vibras a la Isla del Encanto posterior al paso del huracán Fiona. Esto fue lo que nos dijo:

Mickie James: “He estado orando por ustedes (Puerto Rico)”.

Michael Morales Torres: ¿Qué se siente saber que lograste cambiar el juego? ¿Qué se siente saber que verdaderamente lograste concretar ese anhelado cambio que las féminas buscaban?”

Mickie James: “Aprecio mucho que digas eso. Muy agradecida y humilde. Estoy agradecida por las oportunidades que me dieron. Estoy agradecida con mis jefes por haberme brindado esas oportunidades cuando pudieron habérselas dado a cualquiera. Estoy agradecida por las mujeres con las que compartí esos momentos. Porque sin ellas, no hubiese podido hacer nada de lo que hice. Muchas gracias por decir eso, pero nada de esto hubiese sucedido sin mis compañeras de baile y la gente que estuvo en el equipo MJ (Mickie James) hasta el final”.

“Nunca podría sentarme aquí y tomar todo el crédito. Si tomaré parte del crédito porque trabajé muy duro y por mucho tiempo. ¡Me duele la espalda! Si no hubiese tenido las compañeras que tuve, los momentos y oportunidades por las que peleamos, no hubiésemos estado teniendo esta conversación ahora mismo”.

Bound for Glory se transmitirá en vivo por PPV este viernes 7 de octubre desde las 8:00pm (ET) por FITE TV y las personas podrán verlo en persona en Albany, Nueva York, adquiriendo sus boletos Ticketmaster. También pueden ver la programación televisiva semanal de IMPACT Wrestling a través de AXS TV y el canal de YouTube de IMPACT Wrestling todos los jueves a las 8:00pm (ET). Agradecemos a Mickie James por su tiempo. Gracias de igual forma a Ross Forman y el equipo de IMPACT Wrestling por hacerlo posible. Manténganse en sintonía a Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce para más información.