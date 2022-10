Copa Mundial Sub 23: Cuba será el primer rival de Puerto Rico

El equipo de Cuba será el primer rival de Puerto Rico en la Copa Mundial Sub 23 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), a celebrarse del 13 al 23 en la ciudad de Taipei, en Taiwán.

Puerto Rico y Cuba formarán parte del grupo B, con las selecciones de Australia, Corea, México y Holanda.

En total son 12 los equipos participantes y seis clasificarán a la súper ronda del evento, con los mejores tres de cada grupo. En el grupo A, jugarán Colombia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Venezuela y Taiwán.

”Es un torneo que no tiene enemigos pequeños. Lo importante es que el ‘pitcheo’, la defensa y el juego pequeño hagan el trabajo. Es un Mundial, tal y como lo dice su nombre, aquí está lo mejor del Mundo”, expresó Juan ‘Igor’ González, dirigente del equipo boricua.

El primer juego de la novena nacional será el 13 de octubre a las 10:00 pm (hora de PR), frente a Cuba. La súper ronda será del 20 al 22 de octubre y ronda de campeonato el 23 de octubre.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) conformará un equipo con jugadores activos del Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball. La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el recién celebrado Mundial Sub 15.