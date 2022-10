La historia de Jeff Jarrett con los huracanes en Puerto Rico

El integrante del Salón de la Fama de la WWE y TNA, ex campeón mundial peso completo de WCW, NWA y TNA, ex campeón intercontinental de la WWE y “Rey de la Montaña”, Jeff Jarrett, es el invitado de Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce para esta semana. En esta edición, Doble J nos habla en una entrevista construida por ustedes, la afición, en donde Jarrett revela desde su plato de comida favorito, su relación con Chyna, hasta el día que salió huyendo de un huracán en Puerto Rico.

Sin más preámbulo, vamos a las preguntas “Slapnuts”:

Pregunta desde Puerto Rico: ¿Cuál es tu comida favorita y porque te gusta el pan?

Jeff Jarrett: “Amo el steak. Amo un buen steak. Sin embargo, el sushi está muy cerca en el tope de mi lista. Soy un tipo de sushi, especialmente sashimi. De tuna para ser exacto”.

Jeff Jarrett & Karen Jarrett en TripleManía 30 en Monterrey.

Pregunta desde República Dominicana: ¿Cuál es la clave del éxito detrás de Ad Free Shows y su podcast My World?

Jeff Jarrett: “El éxito se determina por un periodo de tiempo determinado. Conrad, el equipo de Ad Free Shows y los más de 25 personas que están tras el éxito de la marca, somos un equipo. Algo que incluye mucho es que nunca he dicho mi historia a través de los años en entrevistas. Nunca he sido una persona que ha vivido enfocada mirando el espejo retrovisor, sino que vivo enfocado en cuál es el próximo PPV, show televisivo o el próximo evento. Soy un promotor de tercera generación. Nuestra industria se enfoca en el futuro, en lo próximo. Ese es uno de los ingredientes”.

Pregunta desde Brasil: ¿Porqué aún vives en Hendersonville?

Jeff Jarrett: “He viajado y luchado en todo el mundo. He estado en Brasil. Jugué baloncesto en Brasil have muchos años. Estuve en India, Reino Unido… Soy bendecido de poder viajar todo el mundo. La respuesta simple es que es mi pueblo natal. Nací y fui criado aquí. Mis raíces están aquí. Hay algo que me gusta de Tennessee”.

“Aquí tenemos cuatro estaciones del año. Las estaciones están cambiando. Somos de fácil acceso para la costa oeste y la costa este. Yo he viajado toda mi vida adulta y puedo viajar el mundo entero fácilmente. Me gusta la localización, la temperatura y que es mi hogar”.

Jeff Jarrett en la última lucha de Ric Flair en Nashville, Tennessee.

Pregunta desde Argentina: ¿Porqué seleccionaste la lucha libre sobre el baloncesto?

Jeff Jarrett: “Yo no pude haber vivido del baloncesto. Jugué baloncesto colegial. Me di cuenta muy rápido de que no iba a hacer una carrera para mi. Lo amo hasta ahora. Mi hija juega baloncesto. Yo veo todo tipo de baloncesto. Aún amo el baloncesto”. “Amo el baloncesto; pero estoy seguro que pude hacer más dinero en la industria de la lucha libre”.

Pregunta desde Connecticut: ¿Qué recuerdas visitar Puerto Rico por primera vez en el año 1989?

Jeff Jarrett: “El show de aniversario (WWC)… Handsome Jimmy Valiant…¿Recuerdas ese nombre? Yo estuve en el último vuelo en salir de la isla antes de que Hugo (huracán) llegara a la isla. Esa fue mi memoria. Ese huracán estará aquí en menos de 24 horas. Al otro día, Handsome Jimmy Valiant me dijo que si quería salir de la isla, tenía que hacerlo en ese momento”.

“Eso fue antes de la época del celular. Tenías que llamar a la recepción del hotel para que te comunicaran afuera. El hotel Dalia en Isla Verde, no se si aún sigue ahí, pero cayó un árbol en el jardín en el 1989. Amo Puerto Rico. He luchado muchas veces ahí. Muchas de mis mejores memorias en la industria de la lucha libre son ahí, como luchar contra Ray González por el Campeonato de la NWA”.

“Pero mi memoria principal de esa vez fue esa. Dios los bendiga. Ustedes tienen que vivir eso cada 24 o 36 meses. En la isla hay una garantía, están en la línea de los huracanes, y si te quedas demasiado tiempo en la isla vas a terminar viviendo uno (huracán). Dios los bendiga”.

Jeff Jarrett en el Raw previo a SummerSlam 2022.

Pregunta desde Canadá: ¿Cómo fue su relación con Joanie, el ser humano que dio vida a la novena maravilla del mundo, Chyna?

Jeff Jarrett: “Teníamos una excelente relación. Mi última lucha en la WWF fue contra ella y su última lucha en TNA fue una lucha mixta entre Karen y yo contra Kurt (Angle) y Chyna. Cuando DX se creó se fueron calentando cada vez más. La conversación siempre fue que Stone Cole y The Rock identificaron el Attitude Era. Cuando miras la facción en donde estaba y su apariencia, Chyna también identificaba el Attitude Era de muchas maneras. Su personaje era muy cool. La ayudé en todo lo que pudo como su “timing”. Tuve una excelente relación con ella. Ella era muy fácil para trabajar y fácil para enseñar. Ella era un talento fenomenal de muchas maneras”.

Pregunta desde Ecuador: El incidente de Jeff Jarrett con Hulk Hogan en WCW Bash at the Beach… ¿Real o planificado?

Jeff Jarrett: “No puedo decir que es 100% real o 100% guión. Fue un poco de ambas. Si ves el episodio largo de ese tema en My World por Ad Free Shows”.

Pregunta desde Puerto Rico: ¿Cómo era tu relación con el personal backstage en WCW?

Jeff Jarrett: “Se necesita un equipo entero trabajando juntos para que un evento sea exitoso”.

Pregunta desde México: ¿Porqué decidiste abrir una empresa de lucha libre junto a tu padre?

Jeff Jarrett: “Cuando la WWF compró WCW, no había número dos. Solo estaba la WWF. Había un vacío en el mercado y podría ser una oportunidad. No teníamos que ser y no teníamos la aspiración de ser ese número dos al número. Nosotros queríamos ser la alternativa. Es como Coca Cola y Pepsi. Ambas se hacen mejores una a la otra por la competencia”.

Pregunta desde Guyana: ¿Hay algún talento con el que te gustaría compartir el cuadrilátero?”

Jeff Jarrett: “Roman Reigns es un talento único y conozco a su familia hace muchos años. MJF es mi tipo de rudo. Es el rudo de los rudos. Lo interesante es la variedad de talento. Ya sea en WWE, AEW, IMPACT, ROH, AAA, CMLL, las independientes, NJPW, GCW con Matt Cardona…Es un buen momento para ser un fanático, promotor, luchador… Hay muchas maneras de disfrutar la industria de la lucha libre”.

Queremos agradecer a Jeff Jarrett por su tiempo y a la familia de Ad Free Shows por hacerlo posible. No olviden sintonizar My World con Jeff Jarrett, disponible en todas la plataformas de audio, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y en AdFreeShows.com para las diferentes membresías. Sigan a Jeff Jarrett en Facebook, Twitter e Instagram como @RealJeffJarrett y visiten su página web, RealJeffJarrett.com en donde encontrarán toda su información. Allí también podrán encontrar su mercancía, disponible en Pro Wrestling Tees y Wrestle Merch Central.

No olviden mantenerse en sintonía de Metro Puerto Rico, El Calce y Lucha Libre Online para más información sobre la industria de la lucha libre y deportes de contacto. Créditos a Luis Cottes de Lucha Libre Online por el arte.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.