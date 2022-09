Dr. Wagner Jr. quiere venir a luchar en Puerto Rico

“¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! En mi casa y con mi gente, se me respeta”. Estas son de las frases más tradicionales del legendario luchador mexicano Dr. Wagner Jr.. Este ha estado activo en los cuadriláteros de la industria de la lucha libre desde el 1985 y 37 años después no le ha bajado a la intensidad y ritmo que lo caracterizan.

Para él, el ensogado es algo normal. Después de todo, El Galeno del Mal nació en una familia que ha dedicado su vida entera a la lucha libre mexicana y logró expandir aún más el famoso Legado Wagner. Su papá era Dr. Wagner Sr y su hermano el legendario Silver King. Durante décadas portó con orgullo la característica máscara familiar, la cual al día de hoy, pese a haberla perdida en un arduo duelo contra Psycho Clown en TripleManía 25, aún porta a mucha honra. ¡Y no es para menos! Esa máscara es el legado de su familia y la defenderá hasta el día de su muerte.

Dr. Wagner Jr. ha portado todos los títulos más importantes en México, incluyendo el Mega Campeonato de AAA, el Campeonato Mundial Peso Semi Pesado del CMLL e incluso el Campeonato Mundial Peso Junior Ligero de la antigua WWA. Sin embargo, hay un nuevo shérif en tierra azteca. Alberto del Río y Daniel Leal abrieron las puertas de Nación Lucha Libre, actualmente una empresa top 3 en México. Donde hay oro, éxito y grandes nombres eventualmente llega Dr. Wagner Jr. a buscar un reto diferente en su carrera o a humildemente llevar a la escuela de lucha libre a su oponente.

Este pasado fin de semana Nación Lucha Libre estuvo grabando su segunda temporada. Estos trajeron piezas anteriores de su róster como Carlito, Eddie Colón, AJ Farat, Super Beast y uno de sus dueños, el cuatro veces Campeón Mundial Peso Completo de la WWE, Alberto Del Río; pero trajeron piezas diferentes a su róster como Cinta de Oro (Sin Cara), Samuray del Sol (Kalisto), VIP, Travis Banks, Jessie Jackson y el mismo Dr. Wagner Jr. De hecho, hubo cambios en el departamento creativo, en donde Alberto Del Río y Daniel Leal añaden a la mesa creativa y equipo de producción a Michael Morales Torres, actual Vicepresidente de la Lucha Libre Online, quien viene con experiencia de empresas como WWE para aportar un lado más enfocado en las historias y entretenimiento. Este se une a Alberto, Daniel, Eddie Colón, Carlito y Cinta de Oro, quienes tienen la encomienda de transmitir lo mejor de los dos mundos, lucha libre mexicana y entretenimiento deportivo estadounidense para crear una fusión no usual en México.

Volviendo al Galeno, Dr. Wagner Jr. habló con Michael Morales Torres en exclusiva para Metro Puerto Rico, El Calce y Lucha Libre Online en directo desde Naucalpan. Allí Dr. Wagner Jr se sinceró y mostró su lado más humano. Este confesó haber ido a la Isla del Encanto múltiples veces de vacaciones, pero en sus casi 40 años de carrera no ha tenido la dicha de luchar en los cuadriláteros de la 100 x 35. En adición, nos habla de su meta principal, el Campeonato Mundial Peso Completo de Nación Lucha Libre. Aquí sus declaraciones:

Pregunta: “¿Qué se siente ser parte de Nación Lucha Libre?”

Dr. Wagner Jr.: “¡Muy contento! Los aficionados son los que salen cautivados porque está el Legado Wagner aquí presente. Nación Lucha Libre junto con Alberto Del Río nos hizo el acercamiento para estar en esta gran empresa. Así que pueden esperar muchas sorpresas”.

Pregunta: “Háblanos de la historia del diseño de tu máscara. ¿Cómo nace la máscara del Legado Wagner y lo evolucionamos al concepto actual?”

Dr. Wagner Jr.: “Cuando me invitaron a luchar en Japón ya mi padre había ido en los 80′s y 90′s. Cuando a mi me invitaron a participar en el 2000 quise señalar algo aparte de ser mexicano. Ahí fue cuando le integré a la máscara color blanca de mi padre este color (Dorado) plasmado y todos los japoneses lo acogieron bien. Luego se fue enterando el mundo. Ahora aparece en mundiales y eventos extraordinarios de todo el mundo”.

Pregunta: “¿Qué se siente que sus hijos sigan el legado de su padre y el suyo en la industria de la lucha libre?”

Dr. Wagner Jr.: “Siempre existe el respeto a la lucha libre. ¡Como yo! Nací en un lecho familiar de la lucha libre y ellos también nacieron en eso. Lo único que vieron en su niñez fue la lucha libre. Quiero que, no que imiten, si no que hagan su propia carrera en la lucha libre. Quiero que puedan distinguirse como seres humanos en la lucha libre”. “Todo el desarrollo es respetando y sobretodo, entendiendo la verdadera lucha libre. Porque es una gama de conocimientos, fuerza, estrategia, virtudes y técnica. No es nada más subirse al cuadrilátero. Es demostrar porque somos portadores de un gran legado”.

Pregunta: “¿Qué necesitamos para ver a Dr. Wagner Jr en Puerto Rico?”

Dr. Wagner Jr.: “Sólo hace falta la invitación y yo estaré ahí presente. Yo he ido como turista y me he filmado en las playas. Es una isla maravillosa. Ahora falta plasmar mi carrera como Legado Wagner (en Puerto Rico). Esperen una pronta visita por Puerto Rico. ¡Y recuerden! En mi casa, con mi gente y en Puerto Rico, se me respeta”.

Nación Lucha Libre estará transmitiéndose a través de Imagen TV en México y por FITE TV en todo el mundo. Estos regresarán con la segunda parte de las grabaciones de su segunda temporada en el mes de noviembre y muy pronto será anunciada la sede y fecha. Manténganse al pendiente de Nación Lucha Libre, Lucha Libre Online, El Calce y Metro Puerto Rico para más información.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.