Yadier Molina será el dirigente de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2023

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), Dr. José Quiles, anunció oficialmente la firma del receptor Yadier Molina como dirigente de la selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol de Puerto Rico que se llevará a cabo en marzo del 2023.

“Representar a Puerto Rico de esta manera es un orgullo, es un honor llevar a Puerto Rico en el pecho estar presente con el equipo esperemos que todo salga bien con la ayuda de Dios. Me siento bien preparado, bien orgulloso, he tenido muchos años en Grandes Ligas, 2019 años y he tenido mucho éxito como jugador. Sé que las cosas son muy diferentes como mánager. Sé que con el grupo de coaches que voy a tener al lado mío, las cosas van a ser mejor y de verdad que bien contento con todo esto”, expresó Molina en un mensaje publicado en YouTube.

Mientras que Joey Solá, fue nombrado gerente general del Equipo Nacional. Este laboró como escucha de los Astros de Houston en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) y responsable de la firma de Carlos Correa en el equipo.

Quiles indicó que el anuncio fue pospuesto por el paso del huracán Fiona la pasada semana por la isla. Hace unas semanas causó controversia la salida de Eduardo Pérez exgerente general del equipo nacional por diferencias con el presidente de la federación.