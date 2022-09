“Pachy” Cruz presenta su renuncia como dirigente de los Capitanes de Arecibo

El dirigente de los Capitanes de Arecibo, Rafael “Pachy” Cruz, anunció que ya no estará más al mando del equipo de cara a la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para el 2023.

Cruz anunció su decisión a través de las redes sociales mediante un mensaje en el cual agradeció al apoderado Frabian Elí por la oportunidad.

“Tristemente informo a la fanaticada de Arecibo mi decisión de no ejercer mi opción de regresar como dirigente de los Capitanes durante la temporada 2023 del BSN. Esta determinación es resultado de una profunda reflexión en cuanto a mi futuro profesional y el bienestar de mi familia. Mi relación con los Capitanes inició en el 1994 cuando apenas tenía 14 años…juntos hemos pasado momentos difíciles y de gloria tales como 7 campeonatos y 3 subcampeonatos los cuales atesoraré toda mi vida. Luego de casi 30 años como Capitán, dicha franquicia me a permitido ganarme la vida como jugador, asistente y dirigente. No obstante, como ocurre en este negocio los cambios son inevitables. Mi eterno agradecimiento a Frabian Eli Carrión, Ángel García, a todos los jugadores y staff…y mi eterno amor y respeto a la gran fanaticada de los Capitanes de Arecibo. Dios los bendiga siempre…Rafael ‘Pachy’ Cruz”, expresó a través de su Facebook.

El exarmador del equipo pasó a ser dirigente de los Capitanes y ganó tres campeonatos en las temporadas del 2016, 2018 y 2021. La temporada pasada, la participación del equipo defensor acabó temprano tras ser eliminados por los Atléticos de San Germán en la semifinal.