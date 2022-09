Puerto Rico retoma su preparación para el Mundial Sub 23

Luego de una semana de inactividad por el paso del huracán Fiona, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) reanudó las prácticas de la preselección nacional con miras a la Copa Mundial Sub 23, programada para octubre de este año en Taiwán.

Una treintena de jugadores se dieron cita en el estadio Perucho Cepeda de Cataño para calentar motores y buscar formar parte del escogido de 24 integrantes del equipo puertorriqueño.

“Es demasiado importante que se hayan retomado las prácticas luego de una semana ya que este deporte requiere práctica diaria, más cuando vas a representar a tu país. Es muy importante la reanudación porque hay muchos jugadores que no tienen la oportunidad de tener un parque cerca”, expresó el lanzador Bryan Marrero.

El corte final del equipo está programado para el 4 de octubre. La Copa se jugará del 13 al 13 de octubre, en la ciudad de Taipei, capital de Taiwán.

“Tenemos que hacer una excelente representación por nuestro país. Queremos colocar el nombre de Puerto Rico en alto y traer esa medalla. Este es un evento mundial e importante y como tal hay que prepararse bien y gracias a Dios ya comenzamos”, indicó el jugador del cuadro, Ricardo de la Torre.

La FBPR conformará un equipo con jugadores activos del Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball (MiLB). La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el recién celebrado Mundial Sub 15.