Roger Federer quiere su último partido junto a Rafael Nadal

Roger Federer dice que ahora está en paz con su decisión de retirarse del tenis profesional y que planea cerrar su carrera con un partido de dobles en la Copa Laver, quizás con su rival de siempre Rafael Nadal a su lado.

“Estoy feliz, porque sé que es la decisión correcta” alejarme del juego, afirmó Federer el miércoles durante una conferencia de prensa en el estadio que albergará la competencia por equipos fundada por su empresa de administración.

Con un blazer azul con las mangas arremangadas hasta los codos y una camisa polo blanca, Federer respondió a las preguntas durante aproximadamente media hora, y de vez en cuando sonreía o se reía de sus propios chistes.

Federer, quien anunció mediante sus redes sociales el retiro tras la Copa Laver, dijo que le tomó algo de tiempo asimilar la idea de alejarse de los torneos.

Pero era algo que entendió que necesitaba hacer tras una recaída en julio durante su rehabilitación de la que fue su tercera cirugía en su rodilla derecha en aproximadamente un año y medio.

“Se me hacía más difícil alcanzar otro nivel en el entrentamiento. Te das cuentas que era más difícil... Estaba cada vez más cansado, porque había que esforzarse más para tener la convicción de que podrías hacerlo. Empiezas a sentirte más pesimista. Luego recibí una ecografía, y no mostró lo que yo quería”, explicó Federer.

“Llega el momento en que te sienta y reflexionas: ‘Estás en una encrucijada y tienes que tomar un rumbo. ¿Hacia dónde ir?’ No estaba dispuesto a tomar la dirección de arriesgarlo todo. No estaba preparado para eso. Siempre había dicho que ese no era mi objetivo”, añadió.

Y el momento más difícil fue cuando entendió que debía parar.

“Te pones triste”, dijo Federer. “Es el momento preciso en el que entiendes que ha llegado al punto final”.

