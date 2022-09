Huracanes, terremotos y pandemia: La resiliencia de la lucha libre puertorriqueña

La industria de la lucha libre puertorriqueña por muchos años ha sido considerada patrimonio cultural en el 100 x 35. No es para menos, pues culturalmente, las familias se reunían los sábados y los domingos tanto para ver la programación televisiva de dicha industria como para ir directamente a los coliseos a obtener su terapia psicológica no autorizada por precio módico. Sin embargo, en la década de los 2010′s presenciamos un fuerte bajón en quienes consumen la industria de la lucha libre local en la isla. Huracanes, saga de terremotos, pandemias y administraciones que no eran pro lucha libre fueron muchos de los motivos por los cuales la industria casi llega a su extinción. Sin embargo, como el ave fénix, la lucha libre puertorriqueña logró ponerse de pie y reinventarse de sus cenizas.

Este año 2022 la lucha libre puertorriqueña estaba pasando por su mejor punto. Las canchas estaban llenas, las empresas estaban brindando su mejor producto y la afición estaba respaldando de manera fiel. Todo parecía indicar que tendríamos cierre de año sumamente sólido basado en el éxito que se obtuvo en los primeros 9 meses del año. De momento, llegó el Huracán Fiona y ahogó muchas de nuestras esperanzas. ¿Logrará la industria de la lucha libre puertorriqueña ponerse de pie una vez más?

Han sido demasiados golpes los que la industria local ha recibido. El Huracán María casi acaba con la industria, pero no lo logró. La saga enorme de terremotos en el sur de Puerto Rico casi logra acabar con la industria y con muchas de las canchas que se utilizaban para ello. La pandemia forzó un cierre total por mucho tiempo. Ahora, cerca 30 pulgadas de agua y las ráfagas de 103 millas por hora en lugares como Ponce hacen que volvamos a temer por el futuro.

¿Saben que? Esto no se acaba hasta que nosotros digamos que esto se acabó. Si, han sido muchos golpes corridos y cada vez más fuertes. Sin embargo, les puedo asegurar qué hay decenas de luchadores en Puerto Rico listos para continuar brindándoles el mejor espectáculo y ese momento de escape que ustedes tanto necesitan. ¡Las hemos pasado peor y aquí seguimos!

La WWC tuvo riesgo de dejar de existir en muchos momentos. Aún así, lograron reinventarse y con Xavant, el mejor luchador activo en Puerto Rico (según Pro Wrestling Illustrated) comandando la rotación junto a un nuevo Campeón Universal de la WWC en Intelecto 5 Estrellas, les puedo asegurar que WWC está lista para continuar dando lo mejor de ellos. Tienen a Ray González Sr y José Roberto Rodríguez liderando la embarcación en el área de producción y departamento creativo. Si Carlitos Colón se quitó la chaqueta para darle en la cara a Flair a sus 73 años, les puedo asegurar que tenemos WWC para rato. Su próximo evento sigue en pie hasta el momento para este sábado 24 de septiembre en el Acrópolis de Manatí. Pendientes a WAPA a la 1:00pm los sábados y domingos para más información o a través de sus redes sociales.

Lucha Libre Online Intelecto 5 Estrellas, actual Campeón Universal de la WWC.

LAWE por su parte ha vivido una montaña rusa de emociones en su primer año. La empresa liderada creativamente por Dennis Rivera y Héctor “Moody Jack” Meléndez ha dejado su huella en su corta estadía. Lo suficiente como para tener como Campeón Mundial Peso Completo de LAWE a Pedro Portillo III, el luchador más caliente en Puerto Rico. Si Orlando Colón estuvo dispuesto a dejar el pellejo (literalmente) en el Anfiteatro Tito Puente sobre una mesa con fuego, les aseguro que nada los va a amedrentar y mucho menos la lluvia que trajo la esposa de Shrek. Estos confirman que el evento Rompiendo Cadenas será el sábado 1 de octubre en el Coliseo Rubén Zayas de Trujillo Alto. Los boletos están ahora mismo a la venta en LAWETix.com y el mismo día en la boletería.

Lucha Libre Online LAWE SummerFest, Anfiteatro Tito Punte.

Hablemos de GZW. Primero, su cantina está sólida y eso es algo sumamente importante para el puertorriqueño, pues vamos a beber y comer en las canchas. Estos tienen un buen crew con Richard Rondón, Joe Colón y Edwin García. La clave en su roster es que todos están remando en la misma dirección y cuentan con una pieza central lo suficientemente sólida como para poner los ojos de toda la isla sobre su producto. Bueno, diría dos piezas, pues Louis Forza y Yoma tienen mucho potencial que explotarán poco a poco en dicha empresa. GZW por su parte tienen su evento Odio y Venganza, aún pautado para este sábado 24 de septiembre en la Cancha Victor Marchand de Vega Alta. Allí estarán presentes TNT, hijos del WWE Hall of Famer D-Von Dudley, el primer luchador peruano en tocar WWE, AEW y ROH, Rayo, entre muchas otras estrellas.

IWA cuenta con un excelente roster liderado por Savio Vega, pero hay que reconocerlo, todas las empresas en la isla quisieran tener a John Hawking. My man! Su evento Conflicto Letal está pautado a ser el 1 de octubre. Estén pendientes a sus redes sociales para la sede.

Por su parte CWA tiene un Campeón Mundial Peso Completo digno en Manuel Rodríguez, hijo del legendario Victor The Bodyguard. Esto sin contar piezas como Rodrigo García, Hiram Tua, Allison y Super Georgie. Su evento Implantando respeto está pautado para este sábado 24 de septiembre en Señor Frogs.

Por último, el evento DemonManía La Batalla Final, continúa pautado para el sábado 5 de noviembre en el Humacao Arena. En el mismo Hugo Savinovich estará dando su última lucha contra su eterno rival, El Profe. En adición estarán en acción súper estrellas como L.A. Park, Blue Demon Jr, Ricky Banderas, entre otras grandes súper estrellas en una producción de Edwin Vázquez Ortega con Lucha Libre Online. Pueden adquirir los boletos aún en PRTicket.com

¿A donde voy con esto? Las empresas de lucha libre puertorriqueña continúan moviéndose hacia adelante una vez más. Acabamos a pasar el Huracán Fiona y ya hay planes para continuar apuntando al futuro. Esto no se acaba hasta que ocurra el conteo de tres. Así que una vez su familia y usted estén a salvo, preparen sus carteles y lleguen a las canchas para continúe disfrutando de la mejor emoción que te trae la industria de la lucha libre puertorriqueña.

Dejemos a un lado los colores y las marcas. Es hora de todos unirnos como industria para continuar brindándole el mejor espectáculo a la afición. Pendientes a Lucha Libre Online para la información al momento de lo que ocurre en la industria de la lucha libre y deportes contacto.