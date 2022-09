¿Santos Escobar en WrestleMania 39?

WrestleMania es el evento más grande en toda la historia de la industria de la lucha libre a nivel global. La Vitrina de los Inmortales de la WWE tuvo su primera edición el 31 de marzo del 1985 en el histórico Madison Square Garden ante 19,121 personas. Sobre 3 décadas después estamos rumbo a su edición número 39, la cual se celebrará el 1 y 2 de abril del 2023 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Lo interesante de esta edición es que debido a lo caliente que está el producto de la WWE los boletos se han vendido como planta eléctrica en temporada de huracanes. Hablando de, cuídense mucho y manténganse en un lugar a salvo que está Fiona parece ser cosa seria tanto para Puerto Rico como para República Dominicana.

Regresando a WrestleMania, los boletos salieron a la venta el pasado mes y ya está casi vendido en su totalidad. Para que tengan idea, quedan poco más de 2,000 boletos por venderse de los sobre 100,000 boletos que habían disponibles para estas dos históricas noches. No es para menos. La WWE está en boca de todos, pues posterior al retiro de Vince McMahon, Triple H ha tomado el mando creativo de la empresa junto a su mejor amigo, Shawn Michaels, y juntos han brindado al público lo que por años llevaban pidiendo. Incluso, WrestleMania 39 se espera que sea fácilmente la edición más exitosa de la empresa WWE, pues los que compraron boletos, saben que estaban hasta 3 veces más costosos de lo que usualmente puedes conseguir para este tipo de evento y aún así, se vendieron casi en su totalidad.

Entre las cosas que están haciendo el dúo de DX en la parte creativa está el ascender correctamente a los talentos del territorio de desarrollo de la empresa, NXT, a sus dos marcas principales, Raw y SmackDown. Durante meses se ha rumorado el ascenso de una súper estrella en particular, el mexicano Santos Escobar, considerado por los fanáticos y analistas como la próxima gran súper estrella latina en la WWE. En medio del mar de reportes y rumores, Jorge Cervera de Lucha Libre Online sintió que tenía que saber de primera mano que estaría ocurriendo con el líder del Legado del Fantasma. Así que agarró un avión desde Mérida y llegó a Los Ángeles. De ahí tocó conducir hasta la sede de WrestleMania 39, el SoFi Stadium en Inglewood, California.

Casualmente, mientras caminaba tras bastidores en el estadio, se topó con Liv Morgan, Bianca Belair, Raquel Rodríguez y muchas otras súper estrellas de la WWE. Sin embargo, Jorge iba con una cosa en mente, hablar con Santos Escobar. Luego de varios minutos caminando tras bastidores, encontró al hombre que andaba buscando, Santos Escobar. Este fue muy amable y le cedió una minutos de su tiempo para conversar en exclusiva para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. En medio de los rumores de du ascenso, Santos Escobar de NXT habla sobre la posibilidad de verlo el próximo año en acción en WrestleMania 39. Aquí sus declaraciones:

Jorge Cervera posterior a entrevistar a Santos Escobar de la WWE en Inglewood, California.

Jorge Cervera: “Iré directo al grano señor. ¿Cree que sea posible verlo en acción en WrestleMania 39?”

Santos Escobar: “Por supuesto. Todo es posible. Sabemos que en este mundo y en especial en la WWE, nada está escrito. Todo puede pasar. Si estoy aquí para promover el evento, bueno, pues existe la posibilidad (de estar en WrestleMania 39). Así lo dije en el micrófono. Estoy emocionado y contento. Por lo pronto, saben que pueden verme en NXT todos los martes por USA Network”.

Jorge Cervera: “¿Te sientes feliz con el trabajo que ha estado haciendo el Legado del Fantasma en tu ausencia?”

Santos Escobar: “Estoy muy orgulloso tanto de Joaquín, Del Toro y Elektra. En mi ausencia han sabido sobrellevar esta situación”.

Jorge Cervera: “¿Que mensaje le podrías enviar a toda la adición latina?”

Santos Escobar: “Un saludo con mucho cariño y con todo mi corazón a mi gente. Estén pendientes, porque vienen cosas buenas”.

Queremos agradecer a Santos Escobar y la WWE por hacer esto posible. La WWE tendrá una conferencia de prensa esta tarde a las 4:30pm (ET) directamente desde Las Vegas en donde Roman Reigns y Logan Paul estarán cara a cara. Si, el gallito de Dorado, Puerto Rico, Logan Paul, firmó con la WWE y rápido puso los ojos sobre El Jefe Tribal y el Campeonato Universal Unificado de la WWE.

