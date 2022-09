“Canelo” Álvarez vs. Gennady Golovkin, ¿dónde y a qué hora ver la pelea?

"Canelo" vs. GGG Todo listo para la tercera edición de esta pelea.

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin vivirán la tercera contienda de su rivalidad, en una pelea que será vista en todo el orbe, gracias a la calidad que tienen los dos atletas sobre el cuadrilátero.

El mexicano tiene saldo favorable en este duelo, puesto que tiene una victoria y un empate, pero esta nuevo enfrentamiento promete sacar chispas en la lona.

Y es que, el odio va más allá de lo deportivo, ya que el tapatío ha dicho en repetidas ocasiones que el kazajo no le cae nada bien, al grado de llamarlo hipócrita.

Sin embargo, “Canelo” tiene claro sus objetivos y tomará este combate con uno de los más importantes en su carrera, pues quiere reafirmar su supremacía en el deporte de los guantes.

“No me gusta ese hombre, odio ese tipo de personas que, son una enfrente de los demás y son otras después, dijo muchas cosas malas sobre mí. Trabajo bajo presión, trabajo mejor así. Quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos. Sé que no será fácil, yo vine a lograr lo complicado me emociona mucho, porque mi tirada es terminarla antes de los 12″, sentenció el mexicano en conferencia de prensa.

No tiene miedo y demostrará su valía

Por su parte, Gennady Golovkin ha sido más frío en sus comentarios. De hecho, el kazajo cree que la tercera pelea ante Álvarez será una de las más espectaculares en la historia del boxeo.

6 days to Canelo vs GGG III 🔥😤 pic.twitter.com/yJU7CLtv3b — Listowel Mensah (AK-0000317) (@Listo_Mens) September 11, 2022

El peleador espera darle un espectáculo digno a los aficionados, que esperaron cuatro años para verlos juntos una vez más.

“Estoy muy feliz de volver aquí. La última vez, hace cuatro años, fue hace mucho tiempo. Finalmente el sábado, será el día más grande para el boxeo y los fans. Me siento cómodo, fuerte. Estoy listo. Creo que voy a ganar, creo en mí mismo y en mi equipo, la gente que me apoya, mi familia. Esto es lo que amo, es mi vida”, comentó el kazajo.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea “Canelo” vs. Golovkin

Horario

México: 21:50 horas

Estados Unidos: 19:50 hrs. PT / 22:50 hrs. ET

Transmisión

México: Azteca Deportes

Estados Unidos: DAZN