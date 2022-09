Puerto Rico inicia su preparación para el Mundial Sub 23

Una treintena de jugadores se dieron cita ayer, miércoles, en el estadio Pedro Montañez de Cayey para la primera práctica de la preselección, de cara a la Copa Mundial Sub 23 de béisbol, programada para octubre de este año.

El grupo, dirigido por el exgrandesligas Juan “Igor” González, trabajó durante dos horas para comenzar la evaluación e identificación de los 24 integrantes que harán el viaje a China Taipei el 11 de octubre.

“Es un privilegio tener un grupo de muchachos con mucho talento. Estaremos practicando de dos a tres veces por semana para prepararnos bien para este Mundial”, indicó González.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) conformará un equipo con jugadores activos del Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball (MiLB). El roster será de 24 integrantes, siendo 12 jugadores de posición y 12 lanzadores.

“Después que tengamos el talento y hagan el trabajo todos son bienvenidos. No importa de dónde vengan, siempre y cuando estén en buena condición de juego, estén saludables y nos puedan ayudar”, estableció el mentor.

Entre los jugadores presentes en la primera práctica, se destacaron los estelares lanzadores Yadiel Rolón, Bryan Marrero y Sebastián Rodríguez, activos en el torneo nacional. También, se reportaron los jugadores Dilan Rosario, Víctor Torres, Oscar Santos y Kenen Irizarry, activos en MiLB y ligas independientes.

Otros peloteros de MiLB y ligas independientes que se integrarán a las prácticas son Jonathan Rodríguez, Ezequiel Pagán, Glen Santiago, Abimelec Ortiz y Gabriel Cotto.

La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el recién celebrado Mundial Sub 15.