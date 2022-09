Carlos Cabrera: La mejor voz en la historia de la lucha libre

“¡Oh no! ¡Oh no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡A Hugo! ¡Que ‘silletazo’ brutal en la cabeza!’ Estas fueron las palabras de Carlos “La Voz” Cabrera en la noche del 30 de marzo del 2003 en el antiguo “Safeco Field”, actualmente “T-Mobile Park” en Seattle, Washington.

Esto ocurrió en el evento “WrestleMania 19″ de la WWE posterior a que Hulk Hogan lanzara un sillazo a Vince McMahon en medio de su lucha callejera. El CEO de la WWE (en aquel entonces) se movió y Hulk Hogan le puso la silla de sombrero a Hugo Savinovich. A todo esto, el público estaba en estado de “shock” al ver que “El Hijo de Doña Mélida” había sido noqueado y dejado bañado en sangre de un sillazo en pleno evento. Esta sería la histórica frase que al día de hoy, 19 años luego de ese histórico momento, la afición le recordaría a Carlos Cabrera en cada oportunidad que tienen. Como dirían los memes: “Esa frase me dio un Oscar”.

Carlos Cabrera, Mick Foley y Hugo Savinovich en la última lucha de Ric Flair en Nashville, Tennessee. (Lucha Libre Online)

Carlos Cabrera ostenta el récord del mayor número de eventos WrestleMania narrados para la WWE. “El tigre colombiano” estuvo 29 años en la empresa WWE, donde narró un total de 28 WrestleMania, récord que al día de hoy sigue en los libros de la empresa y permanecerá por muchos años más. Es considerado por los expertos como el “Jim Ross latino”. “Good Ol’ JR”, Jim Ross, considerado por muchos el mejor comentarista en inglés de todos los tiempos, expresó que si hubiese tenido la voz de Carlos Cabrera hubiese sido el hombre más feliz del mundo e incluso, confesó que Cabrera es para él la mejor voz en la industria de la lucha libre y entretenimiento deportivo.

¡Así de grande es Carlos Cabrera! Cuando el “GOAT” de los fanáticos te considera su “GOAT” es porque tu talento es innegable. Hugo Savinovich llevaba años diciendo en Lucha Libre Online que su mayor sueño era que Carlos Cabrera estuviese en su última lucha de retiro de los cuadriláteros. Bueno Huguito… ¡Se te cumplió el sueño papá!

Su eterno compañero de narración y hermano de vida, Carlos Cabrera, estará el 5 de noviembre en el evento DemonManía La Batalla Final en el Humacao Arena de Puerto Rico. En la lucha estelar de la noche, Hugo Savinovich tendrá su último baile enfrentándose a su eterno rival, “Su Majestad” El Profe. Todo esto mientras la Isla del Encanto tiene el privilegio de escuchar a Carlos Cabrera narrando la lucha en vivo desde el coliseo. El dúo dinámico estará en el “Meet & Greet” del evento compartiendo con todos los que llegarán allí esa noche a conocer las voces de sus infancias.

Michael Morales Torres de Lucha Libre Online tuvo el privilegio de poder conversar con Carlos Cabrera en exclusiva para Metro Puerto Rico y El Calce. Carlos, quien actualmente milita en la empresa principal de América Latina, Lucha Libre AAA Worldwide, también es parte de la plataforma Lucha Libre Online junto con Hugo Savinovich y otros talentos que incluyen al cuatro veces Campeón Mundial Peso Completo de la WWE, Alberto Del Río.

Hugo Savinovich y Carlos Cabrera en Lucha Libre AAA Worldwide en México. (Lucha Libre Online)

Lo interesante es que “La Voz” sólo había brindado declaraciones al día de hoy para Lucha Libre Online. Así que en su primera entrevista fuera de su casa, pero sintiéndose en familia con dos marcas aliadas a la suya, Carlitos no se reservó nada. Sin más preámbulos, estas fueron sus declaraciones:

Michael Morales Torres: “¿Qué se siente ser considerado como la mejor voz en la historia de la industria de la lucha libre, sin importar el idioma? "

Carlos Cabrera: “Primero quiero darle las gracias a la bella gente de Metro y El Calce por esta bella oportunidad de poder dirigirme a esa gran fanaticada puertorriqueña que siempre ha llevado mi corazón. Con respecto al calificativo de ser la mejor voz en la historia de la industria de la lucha sin importar el idioma que usted dice, es algo que me llena de mucho orgullo. Siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. Soy muy celoso con mi trabajo. Peco de ser demasiado detallista o perfeccionista y sobre todo lo que más me llena es poder brindarle calidad en el producto siempre al público. Es un enorme regalo el hecho dd que Dios me regalara estas cuerdas vocales. Segundo, pues considero que he tenido la suerte de que le haya caído muy bien a tanta gente a través de mis años de labor. Gracias a todos”.

Michael Morales Torres: “Entiendo que tu última aparición en Puerto Rico fue en el 2009 con la WWC junto a Hugo Savinovich. ¿Qué se siente regresar a la isla después de 13 años de ausencia? ¿Qué memorias podrías compartir de tus estadías en la Isla del Encanto?”

Carlos Cabrera: “Por algo es la isla del encanto. Desde el primer momento cuando en luna de miel visité Puerto Rico en compañía de mi señora, ella quedó encantada. Yo sabía que le iba a gustar. Por allá en el 84, tuve la oportunidad de ver la batalla entre Wilfredo Gómez y Azumah Nelson. Ahí me di cuenta del calor, de la efervescencia y de la calidad humana de la gran fanaticada puertorriqueña”.

“Luego de eso pues tuve la experiencia hermosa en el 2009 con la WWC una vez más. Me llegó al corazón. Ese gran público puertorriqueño lleva la lucha libre en las venas. Nadie en el mundo te dice: ‘¡Jua! ¡Jua! ¡Jua!’ ¡Y con cada golpe o cada maniobra espectacular que presencia en el ring! Es algo que te enerva, emociona, transporta y ayuda mucho a nivel de narrador o comentarista”.

“Así que yo siempre tenido la mejor impresión del gran público puertorriqueño y de todas mis visitas, bien sea en plan de vacaciones como lo hice más adelante con toda mi familia o en plan profesional. También tuve una gran experiencia en ‘New Year’s Revolution’ con la WWE una vez más. Logré disfrutar de ese regalo que es compartir la emoción de la gran y bella gente de Puerto Rico. Lo cual espero disfrutar en esta oportunidad. Los invito a que nos conozcamos en persona en compañía de mi gran hermano Hugo Savinovich en la zona de ‘Meet & Greet’. Va a ser un placer enorme para mí conocerles, saludarles en persona y tomarme una fotografía con ustedes. Los quiero mucho”.

Michael Morales Torres: “Tu eterno compañero y hermano de vida, Hugo Savinovich, estará teniendo su última lucha en dicho evento. ¿Qué sientes al ver a Hugo viviendo su sueño una vez más? ¿Estará Carlos Cabrera en su esquina de ser necesario?”

Carlos Cabrera: “Bueno, unas frase mía que se hizo muy popular, fue la que involuntariamente emití. Salió de lo más profundo de mi ser y a través de mis labios. Cuando dije: ‘Le dieron a mi amigo’. Eso fue de corazón. Eso demuestra la gran estima el cariño y el amor fraternal que yo siento hacia Hugo Savinovich”.

“Yo se trata de 30 años de odio y de una enemistad acérrima. Definitivamente tiene que ser resuelta de parte y parte. ‘Su Majestad’, El Profe y Hugo Savinovich se exponen. Es una lucha donde tiene que haber un ganador. ¡Sumamente arriesgada! ¡Sumamente peligrosa!”

“Confío plenamente en la preparación de Hugo Savinovich y su gran conocimiento de la lucha. Sé que él sabrá lo que tenga que hacer en el ring. Mientras tanto, yo voy a estar fungiendo como narrador y de hecho, eso implica que de corazón y de espíritu voy a estar ahí. No necesariamente en la esquina, pero si en el coliseo para demostrarle mi apoyo anímico. Es después de todo mi hermano, mi pastor y mi confidente”.

“Es la persona con la cual ha llegado compartir muchos hermosos momentos de vida profesional y también a nivel particular y familiar. Así que le deseo muy buena suerte a Hugo Savinovich y espero que pueda protegerse bien. Gracias una vez a Metro y El Calce por esta oportunidad y quiero recalcar el hecho de que a la gente puertorriqueña siempre la he querido y la llevo mi corazón. Nos vamos a ver el 5 de noviembre”.

¡Dímelo Carlitos! Hugo, después cuadramos con un buen almuerzo por usar tu famosa frase. Un verdadero honor haber podido conversar con una leyenda del calibre de Carlitos. Puerto Rico, tendrás el privilegio de poder ver a Carlos Cabrera en persona por primera vez en más de una década. Lleguen el 5 de noviembre al Humacao Arena para que puedan vivir una experiencia fuera de este mundo al escuchar la mejor voz en la historia de la industria de la lucha libre en persona.

Lucha Libre Online y Edwin Vázquez Ortega presentan: DemonManía La Batalla Final. El sábado 5 de noviembre en el Humacao Arena. En la lucha estelar de la noche: El Hijo de Doña Mélida, Hugo Savinovich, choca ante Su Majestad, El Profe, en una lucha sin descalificación y tendrá que haber un ganador. La lucha será narrada en su totalidad por Carlos Cabrera, quien estará narrando con Hugo Savinovich durante el evento. ¿Eres Team Hugo o Team Profe?

También en acción: Blue Demon Jr, L.A. Park, Ricky Banderas, Mecha Wild (Mr. 450 por una sola noche), entre otras grandes súper estrellas. Boletos a la venta ahora mismo en PRTicket.com

Enlace para boletos: https://boletos.prticket.com/events/es/tickets-demonmania-la-batalla-final-iwa

No olvides seguir a Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce para mantenerte al día de todo lo que ocurre en la industria de la lucha libre y deportes de contacto.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico