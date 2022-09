Del teatro al cuadrilátero: La historia de Pedro Portillo III

Luces, cámara, acción. Esta es su tercera llamada, repito, esta es su tercera llamada. ¡Comenzamos! ¡Suena la campana! Suena la música y el primer talento en salir por la cortina es el equivalente a “default” de los videojuegos de lucha libre. ¡Que bajón!

Pasamos de las promos mágicas del Invader #1 y Chicky Starr a la misma promo genérica que termina en: “Esta noche, yo acabo contigo, como que me llamo (insertar nombre extraño)”. Oye, como que se siente más de lo mismo en muchos de los casos. Y no me malinterpreten, hay muchos talentos en la industria de la lucha libre puertorriqueña que están haciendo las cosas correctamente, mientras que otros, bueno, le están faltando el respeto a “default”. La llamada “generación perdida” se cansó de que los hicieran perder el tiempo y tomaron el sartén por el mango. ¡Ahora ellos mandan!

Hay talentos que son uno en una generación entera. Esto es un deporte espectáculo en donde todos quieren ser el “top guy” o “top girl”, pero sólo hay espacio para uno. Entre tanto beta, tiene que haber un alfa. Bueno, el de esta generación tiene nombre y apellido. Se llama Pedro Portillo III, es hijo de Ponce (aunque resida en Juana Díaz), ostenta el Campeonato Mundial Peso Completo de la ‘Latin American Wrestling Entertainment’ y cuando tiene el micrófono en la mano todos hacen silencio.

¿Porqué Portillo es tan distinto al resto? La clave está en su mamá. Si, su señora madre es profesora de teatro. Lourdes López le brindó las herramientas a su hijo para que fuese alguien en un futuro. De hecho, fue su amor por el teatro lo que hizo que Pedro Portillo III pusiera sus ojos por primera vez en la lucha libre.

¿Qué pasó en Puerto Rico? No todos pueden cortar una promo al nivel de Pedro Portillo III, Intelecto 5 Estrellas, Carlos Calderón, Gilbert, Mike Nice o Louis Forza. La respuesta es sencilla, se enfocaron más en dar saltos que en cautivar una audiencia. Josean Montesino de Lucha Libre Online tuvo una conversación sin ningún tipo de filtro con la cara de LAWE y quien es considerado por la amplia mayoría de Puerto Rico como el luchador más caliente en el 100 por 35, Pedro Portillo III.

En la misma, Portillo habla en exclusiva para Metro Puerto Rico, El Calce y Lucha Libre Online sobre la importancia del teatro en la industria de la lucha libre. Este revela sus secretos para cautivar una audiencia y confiesa de la manera más cruda posible que el enfoque del luchador (de forma general y en muchos de los casos) se ha desvirtuado. En adición nos relata como el teatro cambió su vida para siempre. Aquí sus declaraciones:

Josean Montesino: “¿Cuánto le debes al teatro y tu señora madre (profesora de teatro) por tu carrera en la industria de la lucha libre en la actualidad?”

Pedro Portillo III: “Mi mamá tenía un grupo de teatro en la escuela. Ella es maestra de Bellas Artes. Ella daba clases de todo: música, teatro y baile. Ella tenía un grupo de teatro que montaban obras después que se acababan las clases en la escuela. Cómo yo no pertenecía a esa escuela, yo no podía ir a hacer teatro”.

“Ella montó un grupo de teatro en el barrio. Salía de su grupo de teatro de la escuela e hizo todo eso porque yo participara. Yo me sé todas las películas de Disney, entiéndase ‘Toy Story’, Hércules, Mulán… ¡Me las sé completas! Todo eso está grabado en video”.

“Mami granándome y yo narrando la película como si yo fuese todos los personajes de la película. Me viraba de un lado y hacia un personaje. Luego me viraba de otro lado y hacia otro personaje. Eso era yo en mi entretenimiento. Cuando estaba en la ‘high’, yo estuve en el grupo de teatro de la Inter (Universidad Interamericana de Puerto Rico), por debajo del agua sin que los profesores y decano se dieran cuenta porque no se podía”.

“Toda esta etapa cuando comienzo a ver la lucha, me gusta porque tenía mucho de esto (teatro). Me doy cuenta que esto es más importante que la lucha en el ring. Por ahí es que tú le llegas al público y por donde la gente dice: ‘Tengo que ir’. Fuera de todo lo que se está haciendo, hay tremendas escuelas de lucha libre en Puerto Rico, pero no se le está dando mucho énfasis a eso. Esa es la parte más esencial”.

“Que tu vestimenta vaya con lo que tú eres y que lo que tú hagas vaya con quien tú eres. Eso es parte del teatro. Se supone que si la gente no te conoce, de primera, cuando salgas por la cortina, la gente sepa qué tú eres. Imagínate que llevas a un ‘pana’ tuyo que nunca ha ido a una cartelera de lucha libre, se supone que cuando él salga y vea a Portillo, sepa que ese es el tipo que se cree más que nadie y se cree más ‘luchadorazo’ que nadie. Se supone que des a entender quien eres desde el principio. Si tienen que pasar cuatro o cinco carteleras para que la gente entienda lo que tú eres, no estás bien definido. Eso tú lo aprendes en el teatro”.

Josean Montesino: “¿Porque la mayoría de los talentos en la isla pasaron a dejar a un lado las promos y el ‘storytelling’ y ahora vemos una ausencia de habilidad de cautivar una audiencia en muchos de los talentos?”

Pedro Portillo III: “¿Te soy honesto? No lo sé. No se porque eso pasa porque esa es la raíz. De ahí es que tú aprendes a ser un luchador. Antes de treparte al cuadrilátero, entiendo yo, deberían primero dominar el arte de la actuación y de hablar”.

“No todos van a ser Pedro Portillo, pero van a mejorar. No todos van a ser talentosos en una áreas. No todos son Star Roger, Mike Mendoza, Cuervo o Riviero, pero ese que no es Star Roger, quizás se expresa muy bien. Ese que no es Mike Mendoza, el luchador súper talentoso, es el que quizás más presencia tiene. ¡Esto se trabaja igual! Se trabaja de la misma forma y lamentablemente lo abandonamos por enseñarle a un tipo a pegar una mejor patada o por enseñarle a hacer un movimiento”.

“No te estoy diciendo que está mal, eso está muy bien, pero no podemos abandonarlo. Pedro Portillo habla y ustedes se callan. No podemos abandonar la presencia y el físico. Los luchadores que están saliendo nuevos, físicamente, se ven muy bien. Aunque ellos no lo crean, la base de todo, es llevar al fanático a la cancha”.

“Se comienza por la actuación, dicción y presencia, antes del ring. Estamos brincando ciertas cosas. Yo se de escuelas que lo hacen. Se que la Ponce Pro Wrestling lo hace con sus estudiantes”. “Hay que darle cariño a eso. Para eso estoy yo aquí. Para meterle en la cara y hacerle entender a la gente que eso es algo importante”.

¡Apaga el micrófono que nos vamos! Pero antes… LAWE tendrá el evento Rompiendo Cadenas este sábado 17 de septiembre en el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto. Comienza con el Meet & Greet a las 6:00pm y la campana suena a las 7:00pm. Estarán en acción: Pedro Portillo III, Ricky Santana, Fidel Sierra, Faby Apache, Natalia Markova (NWA), Black Rose, Roxxy, Mike Mendoza, entre muchas otras grandes estrellas. Boletos a la venta en LAWETix.com o en la boletería del coliseo el día del evento (mientras duren). Manténganse al pendiente de Lucha Libre Online para más información.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.