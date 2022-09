Puerto Rico estará presente en el Mundial Sub 23 de béisbol en China

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó su participación en la Copa Mundial Sub 23, a llevarse a cabo del 14 al 23 de octubre en China Taipei.

El evento contará con la participación de los mejores 12 equipos del Mundo de esta categoría.Puerto Rico participará en el evento luego de haber recibido una invitación por parte de la World Baseball Softball Confederation (WBSC). En el torneo Premundial, el equipo jugó para 4-3.

El equipo puertorriqueño se conformará con jugadores activos del Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball (MiLB).

El roster será de 24 integrantes, siendo 12 jugadores de posición y 12 lanzadores.El exgrandesligas y exitoso dirigente Juan ‘Igor’ González repetirá al mando del equipo.

La primera práctica de la preselección será mañana, miércoles, en el Estadio Pedro Montañez de Cayey, a las 6:30 pm.

La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el recién celebrado Mundial Sub 15.