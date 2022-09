‘Penta El Zero Miedo’ va tras el título mundial de AEW

La empresa All Elite Wrestling (AEW) estrenó los campeonatos mundiales de tercias en el evento All Out.

Los campeonatos fueron obtenidos esa noche por ‘The Elite’, compuesto por Kenny Omega y ‘The Young Bucks’. Sin embargo, por el asunto ocurrido tras bastidores que hemos hablado en varias ocasiones, el rumbo de la recién debutaba división de tercias daría un giro drástico en sólo horas. Tony Khan, el propietario y CEO de AEW, anunciaba el miércoles en AEW Dynamite que al igual que CM Punk, ‘The Elite’ estaría siendo despojados de sus títulos que recién acababan de ganar.

¿Dónde nos dejaba esto? Con una división recién estrenada sin capitanes. Sin embargo, Tony Khan hizo lo correcto y tomó la decisión de coronar unos nuevos campeones mundiales de tercias esa misma noche. Los ‘stables’ que se estarían enfrentando eran ‘Best Friends’ y ‘Death Triangle’, esta última compuesta por Penta El Zero Miedo, Rey Fénix y el Campeón All Atlantic de AEW, Pac.

¡A rey muerto, rey puesto! Dynamite sería sede de una gran batalla que brindaba la oportunidad a dos de las mejores tercias del mundo a ostentar una oportunidad por dichos títulos. ¡Suena la campana y comienza la lucha! En una lucha llena de adrenalina, emoción y movidas sumamente vistosas, El Triángulo de la Muerte lograba derrotar a Chuck Taylor, Trent Barreta y Orange Cassidy para convertirse en los nuevos campeones mundiales de tercias de AEW.

Dos latinos se llevaron los títulos a casa junto a un británico. ¡Excelente servicio! Hugo Savinovich de Lucha Libre Online habló con ‘Penta El Zero Miedo’ en exclusiva para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Penta nos brinda sus primeras declaraciones posterior a haber ganado los títulos de tercias. En adición, revela directamente su interés de ir tras el campeonato mundial peso completo de AEW.

Digo, como dijo Baron Corbin, si no estás en la industria de la lucha libre para estar en la cima estás en el negocio incorrecto. Penta, siempre con la humildad que lo caracteriza, deja claro que el título máximo de AEW le interesa. Sin embargo, está claro en que todo es un proceso. Sin más preámbulos, estas fueron sus declaraciones.

Hugo Savinovich: “¿Cómo sentiste el triunfo y cómo se siente tu equipo luego de este logro?”

Penta El Zero Miedo: “Realmente fue una sorpresa que hayan hecho, después de sucedido (pelea backstage), otra eliminatoria por el Campeonato de Tercias. Éramos de las primeras tercias en estar presentes contra los ‘Best Friends’. Cómo yo siempre lo he dicho, y creo que hoy queda mejor que nunca el lema que he estado practicando: ‘Hay que estar listos para cuando llegue la oportunidad’. Death Triangle estábamos listos para estos campeonatos. Dimos una gran lucha y vencimos a tres grandes rivales como lo son ‘Best Friends’.

Hugo Savinovich: “¿Cómo ves el crecimiento en esta facción y tu opinión sobre tus compañeros de equipo?”

Penta El Zero Miedo: “Pac para mi es uno de los mejores del mundo. Encima se acopla a cualquier estilo. Creo que hemos hecho una buena sinergia los tres. La verdad que mi hermano (Rey Fénix) tiene un estilo espectacular y ahora un poco más agresivo”.

Hugo Savinovich: “Tienes el campeonato de tríos. ¿Se ve Penta en algún momento buscando el título mundial de AEW?”

Penta El Zero Miedo: “¡Por supuesto! Vamos paso a paso. Esto es un proceso. Ya tuvimos el de parejas. Ahorita tenemos el de tercias. ¿Porqué no buscar el de TNT o el más grande que es el campeonato mundial de AEW?”

Recordemos que Penta fue campeón mundial de manera solitaria (singles) en IMPACT Wrestling y Lucha Underground. Tiene todo en su arsenal para llegar a la cima una vez más. El tiempo dirá lo que le depara el futuro. Mientras tanto, disfrutemos de su arte, que en conjunto con su hermano Rey Fenix y Pac, es algo único y especial.

No te pierdas a AEW Dynamite, todos los miércoles por TBS a las 8:00pm y AEW Rampage, todos los viernes a las 10:00pm por TNT. Yo te aseguro que no me lo pienso perder esta semana. No olviden seguir Lucha Libre Online para mantenerse al tanto de lo qué pasa en el mundo de la lucha libre.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.