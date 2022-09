AEW a WCW: El final de la luna de miel

Como periodista deportivo, desde que salió AEW, he recibido cientos de comentarios de como “van a acabar con WWE” o como “son la mejor compañía de lucha libre en el mundo”. Y no son citas a la loco, son comentarios del fanático promedio de AEW a diario en las redes sociales. “O estás con nosotros o te destruimos”. Sin embargo, como diría Ray Gonzalez Sr: “No es sólo llegar. Es sobrevivir y mantenerse”.

AEW inició su show televisivo en Septiembre del 2019. Ha sido gama de grandes momentos luchísticos y mucha emoción para el fanático de la lucha libre que buscaba una atracción aparte a la WWE. Tony Khan (CEO y propietario de AEW), de la mano de talentos como Chris Jericho, Kenny Omega, Cody Rhodes & The Young Bucks, miércoles tras miércoles, hacían shows llenos de emoción, frescura y sangre. Nunca faltaba la picardía y “tiraera” a WWE, Vince Mcmahon o Triple H. En ese entonces, el territorio de desarrollo de la WWE, NXT, quienes muchos consideran su tercera marca, competía directamente los miércoles a las 8pm contra AEW Dynamite. NXT era vista en USA Network (aún sigue en USA Network) y AEW en TNT (ahora en TBS). Luego de meses de batallas, AEW venció en su mayoría de las semanas a NXT en ratings. Así nace la famosa “Guerra de los Miércoles”. Eso y cuando el periodista de Sportskeeda, Riju Dasgupta, le preguntó a Kenny Omega en Singapur sobre NXT y este último decidió barrer el suelo con ellos. NXT pasó a hacer sus programas los martes en señal de “derrota”. Mientras tanto, AEW continúa los miércoles en señal de posicionamiento en la lucha libre.

Muchas celebridades, periodistas, fanáticos y hasta luchadores se dividieron y crearon esta famosa rivalidad de WWE vs AEW. Esto debido a que muchos no veían una competencia fuerte para el imperio de Vincent Kennedy McMahon desde Eric Bishoff & Ted Turner con WCW en la década de los 90. La WCW consiguió contratar a las súper estrellas más grandes de la lucha libre en ese entonces como Hulk Hogan, Randy Savage, Scott Hall, Kevin Nash, entre muchos otros. ¡Se llevaron hasta a Virgil! Esa situación puso en dificultades a la WWF (ahora WWE), quienes perdieron la batalla de los lunes por los ratings la módica suma de 83 semanas consecutivas. Obviamente siendo vapuleado gracias a la nWo, liderada por el ego se Hulk Hogan.

Tony Khan es hijo del multimillonario (billonario en esta parte del mundo), Shahid Khan, quien es dueño de los Jaguares de Jacksonville en la NFL y el Fulham FC en la Liga Premier de fútbol en el Reino Unido. Esta familia está podrida en dinero y el papá de Tony, para récord, dijo que su hijo puede gastar y quemar dinero de su herencia y fortuna en vida. Así de feliz estaba de que Tony abriera una empresa de lucha libre profesional. Pero hay que dársela, Tony Khan demostró ser un “gallo probado” y siguió hacia adelante.

Su error enorme estuvo en alardear y vociferar que no cometería los mismos errores que le costaron no solo la guerra de los lunes a WCW, sino la compañía entera a Ted Turner. Simplemente hay promesas que no pueden escribirse en piedra. ¿No me creen? Atrévanse a decirme que CM Punk no les recuerda al ego de Hogan manifestándose a finales de la década de los noventa.

Desde el 2020, AEW ha contratado a más de 25 ex luchadores de la WWE (error que cometió WCW en el pasado), lo cuál ha sido una movida interesante. Estos trajeron luchadores de la talla de Adam Cole, Christian Cage, Bryan Danielson, Matt Hardy, entre otros. ¡Firmaron hasta a Sting! Sin embargo, el momento exacto en que se congeló el inferno fue en agosto del 2021. CM Punk, ex luchador de la WWE, venía de recibir dos “chivas” bastante evidentes en la UFC. Este juró y perjuró que no regresaría a la industria de la lucha libre. Bueno, bienvenidos al tour del hambre. Luego de 8 años de retiro, quien un día fue “El Mejor en el Mundo” decidió firmar con AEW y regresar al mundo del ensogado.

Para entender cuan grande fue esta movida, hay que entender que CM Punk es un múltiples veces campeón mundial de la WWE, múltiples veces campeón mundial pesado en todo el mundo, campeón en parejas y fue una de las figuras polarizantes que causó un caos tras bastidores teniendo altercados con Mr. Mcmahon y Triple H. ¡Que casualidad! CM Punk dando problemas tras bastidores en una empresa de lucha libre con su llanto excesivo. ¿Les parece similar la historia? Esto culminó con su salida de la empresa WWE una noche de enero en Cleveland. Esto luego de que el oriundo de Chicago alegara múltiples injusticias físicas, personales y profesionales de parte de la WWE. Necesitaron no un kayak, un ferry entero para poder flotar en las lágrimas de aquel que exigía luchar en la estelar de WrestleMania en lugar de John Cena vs The Rock. Si, así de absurdo.

Por más de 8 años, los fanáticos pedían a gritos el regreso del chico favorito de Chicago, Illinois y el niño dorado de la familia Khan lo hizo posible. Todo era emoción. Comenzaron a batir todos sus récords récords en ventas de camisetas y generaron mucho dinero corriendo luego de esta gran movida. Al pasar unos meses, comenzamos a ver los primeros baches y situaciones dentro de AEW. Esto debido a problemas de comunicación, egos frágiles y contratos no renovados. Esto sin contar que en la primera lucha de Punk en ocho años dejó mucho que desear. Me atrevería a decir que Kobbo Santarrosa vs Carlos Colón Sr en WWC fue mejor que Punk vs Darby Allin en All Out.

Esta situación me pareció interesante, ya que luego de meses de ver a Tony Khan “twittear” quejas y criticas a la forma y el estilo de trabajar de Vince McMahon, por primera vez lo veíamos con las manos metidas en “El Calentón”. De momento, estalla el caos en AEW. CM Punk hizo lo que sabe hacer mejor que el resto. Este comenzó a tener situaciones tras bastidores, específicamente con el ex campeón mundial de AEW, Adam “Hangman” Page. El vaquerito se las cantó en la cara en pleno programa y trajo a colación problemas personales reales de la vida de Punk. Señoras y señores, Hangman Page se había salido del libreto y el rostro de CM Punk comenzaba a desfigurarse en plena transmisión en vivo. CM Punk esperó meticulosamente unas semanas para responder en un programa en vivo y hacer justicia por cuenta propia, nuevamente dejando a un lado el libreto y llamando a Hangman un cobarde, entre otras cosas que no podemos mencionar aquí porque se ofendería media humanidad.

Ya esto puso una alerta roja sobre lo que estaba pasando, pero jamás pensábamos que llegaríamos al punto de explosión. Ya se saben la historia de la conferencia de prensa de All Out. La dijimos aquí en detalle, pero aquí les va un resumen más breve que la paz en AEW. En la conferencia de prensa de All Out, CM Punk insultó, criticó y barrió el piso con Hangman Adam Page, Colt Cabana, Kenny Omega & Los Young Bucks (quienes además de ser luchadores, son Vicepresidentes Ejecutivos de AEW). La lluvia de desahogos, improperios e insultos no paraban, mientras todos no podían creer lo que estaba pasando. A todo esto, Tony Khan vio pasar la vida frente a sus ojos mientras Punk seguía promocionando una marca de muffins y galletas que hasta yo quiero probar.

Al otro lado del edificio, Kenny Omega & Los Young Bucks se preparaban para encarar a CM Punk tras bastidores por sus declaraciones en donde dio índices de que Kenny Omega & Los Young Bucks filtraban información a medios luchisticos. El resto ya E la saben. Aprovecho para recordarles que Ace Steel mordió a Kenny Omega y no puedo parar de reírme por eso. ¿Que sucedió luego?

Todo el mundo por los próximos 2 días hablaba no de lo grandioso que fue el PPV de AEW, sino de la trifulca real del “Best In The World” y de “The Elite”. Esto concluyó con una aparición especial de Tony Khan el pasado miércoles en AEW. Dada a las circunstancias de que CM Punk era el campeón mundial pesado de AEW & The Elite eran los campeones de tercias, los 4 títulos fueron dejado vacantes, mientras que todos los afectados están pasando suspensiones y aún en este momento, no sabemos si El Capitán de los dientes alegres, Ace Steel, fue suspendido, despedido o llevado al dentista. Este es el primer golpe fuerte para AEW y Tony Khan, quien prometió no cometer los mismos errores que Mr. Bishoff en la década de los noventa. Claro, Eric Bischoff aprovechó para burlarse de la situación y dijo que para Khan no cometer los mismos errores de WCW parece ser que los está coleccionando uno a uno.

¿Será AEW la misma luego de este suceso? No. ¿Sobrevivirán esta situación? Si. Pero si hay algo que no hay duda. La bestia salvaje de los abrazos, Tony “Bayley de NXT” Khan, está viendo y viviendo la cruda realidad del mundo de la lucha libre, donde además de correr la testosterona, corren los egos y las políticas tras bastidores para beneficiar o atacar la carrera de un luchador. Ya fueron nombrados nuevos campeones de Tercia y para el campeonato mundial se está haciendo un torneo el cual culminará en unas semanas.

Que quede en récord, Bryan Danielson debería ganar ese título. Debió haberlo ganado desde que llegó a AEW por primera vez; pero yo no soy libretista, si no un humilde periodista que las canta como las ve. Eso se los dejo a los que cobran el millón de dólares y tienen a Lancer Archer haciendo trabajitos. Y que quede en récord, aún pueden rectificar el caos.

