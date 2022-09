Jaque Mate: Ray González se volvió parte de la cultura puertorriqueña

“Señoras y señores… A la verdad que… ¡Maldita Sea!” “Te voy a dar Jaque Mate”. “Yo soy el que mueve las fichas”. Estas son frases muy comunes en la jerga puertorriqueña cotidiana.

¿De dónde se popularizaron estas expresiones que podemos escuchar hasta en las tertulias de pueblo con una o dos cervezas bien frías encima? La industria de la lucha libre es más importante de lo que muchos piensan en la Isla del Encanto. La WWC, empresa más longeva en la historia de la lucha libre puertorriqueña, es parte de nuestra cultura, considerado por muchos patrimonio nacional. En ella milita una figura más grande que la vida misma. La respuesta una bastante obvia, considerado por muchos, incluyéndome, la súper estrella más grande de su generación, uno de los más grandes de todos los tiempos, Ray González Sr.

Mr. Rayting debutó en el 1990 bajo el personaje El Cóndor. Desde ese entonces ha crecido tanto que su carrera entera es utilizada como ejemplo para las nuevas generaciones sobre que cosas debe hacer un luchador para triunfar en la industria de la lucha libre en uno de los territorios más difíciles, Puerto Rico. Digo difícil porque el boricua se las canta en la cara a cualquiera. Si algo no le gusta, créeme, te lo hará saber, sea gritando algún insulto desde las gradas o enviando por “express delivery” una cerveza desde las gradas hacia al cuadrilátero. Lo sé porque viví esta experiencia de primera mano asistiendo a los eventos de WWC con mi abuela Iris, quien pese a ser una mujer bajita de estatura se le enfrentaba hasta a Sadistic Steve Strong si no la controlábamos.

Para unos el villano más odiado de su generación. Para otros el modelo a seguir de un hombre exitoso en la vida. Ray González Sr, al día de hoy, emula presencia y categoría cada vez que sale por la cortina. El Hombre que Mueve las Fichas siempre ha sido visto en trajes (gabanes) hechos a su preferencia por los mejores diseñadores en América Latina, con el reloj más costoso del momento y bebiendo el mejor whisky escocés que tuviesen en el bar de su hotel favorito. Te puedo asegurar que la mayoría de los niños y adolescentes que veían WWC crecieron queriendo ser como Ray González.

Chicky Starr logró solidificarse dentro de la cultura puertorriqueña con múltiples frases históricas. El Invader #1 es otra gran súper estrella que logró de igual forma ser parte de la cultura popular del puertorriqueño. Luego llegó Ray González Sr y se impregnó en la cultura del boricua como si fuese “mayoketchup”, la salsa de preferencia del puertorriqueño para el 85% de sus comidas.

En un país predominantemente cristiano era algo refrescante escuchar a alguien maldecir con la seguridad y elocuencia de Ray González. A la hora de dar una presentación, en lugar de saludar, la mayoría de los estudiantes iban directamente al “señoras y señores”. Escuchar “yo soy el que mueve las fichas” en un partido de dominó aún es señal de que los ánimos están bastante caldeados en una partida intensa. Y de momento, escuché en medio de una discusión en la escuela hace muchos años: “¿Serás tú Ray González pana mío?” No le dijo pana mío, pero lo que dijo no lo puedo decir aquí.

Ahí fue cuando en plena década de los 2000′s Ray González se inmortalizó en la cultura puertorriqueña al nivel que lo hicieron figuras como Carlos Colón, Chicky Starr, El Bronco y El Invader #1. Al día de hoy, sus frases son utilizadas en nuestro diario vivir. Hoy, luego de más de 30 años de una histórica carrera, Ray González Sr es la leyenda por la cual los fanáticos pagan un boleto para ir a ver WWC. ¡Más importante aún! Ray González es el modelo a seguir de la amplia mayoría de la industria de la lucha libre en el 2022.

Michael Morales Torres de Lucha Libre Online tuvo la oportunidad de dialogar con el más grande de su generación. En esa interesante conversación Ray González Sr dialoga sobre que se siente para él haber sido inmortalizado en la cultura. En adición, nos dialoga sobre lo que sintió al ver a dos de sus inspiraciones, Carlos Colón Sr y Ric Flair, intercambiando golpes en Aniversario 49. Nos platica sobre los grandes planes para Aniversario 50 de la WWC y surgimiento de nuevas grandes súper estrellas en la Universidad de la lucha libre. Sin más preámbulos, aquí la entrevista con Mr. Rayting, Ray González:

Michael Morales Torres: “¿Qué se siente que luego de tantos años de una histórica carrera, al igual que logró hacerlo Chicky Starr, Ray González logró solidificarse dentro de la cultura puertorriqueña?”

Ray González Sr: “Me siento bien. ¡Muy agradecido! Esta carrera que escogí como luchador es porque me gustaba. Me apasionaba. Yo no buscaba aquí números. Yo me subía al cuadrilátero a entretener al público y dar lo mejor de mi. Al escuchar eso que tú dices, me hace sentir que hice mi trabajo, y eso es lo que importa. Yo agradezco al público por, de una manera u otra, aceptarme como parte de nuestra cultura en cuanto a la lucha libre puertorriqueña se refiere. Para mi es un honor y un privilegio sentirme de esa manera”.

Michael Morales Torres: “¿Cómo te sentiste al presenciar que Aniversario 49 fue el evento de lucha libre más exitoso en Puerto Rico en los últimos diez años?”

Ray Gonzalez Sr: “Se siente bien ver el resultado del trabajo, no solamente mío, si no se todo el mundo en la compañía. WWC, más que una empresa luchística, es una familia. Allí trabajamos todos por entretener un público. Entiendo que eso fue el trabajo que pudimos hacer en Aniversario. Yo lo sentí muy bien”.

Ray González Foto por Jayrold Colombani de Lucha Libre Online.

“Los muchachos dieron el 100% en todas las luchas. Me sentí sumamente orgulloso de esos nuevos muchachos que están cosechando, echando esa semilla que estamos viendo que está germinando. Se siente muy bien. Me siento bien contento por eso. Hace un año atrás, no muchos le tenían fe”.

“Sin embargo, yo si tuve fe en ese grupo de trabajo y en ese roster. Hoy día estamos viendo esos frutos. Aniversario 49 fue muy bueno. Yo te garantizo que el número cincuenta va a ser mejor. Estamos trabajando desde ahora. Ya estamos haciendo llamadas a talentos. Va a estar súper bueno. Tenemos prácticamente un año para trabajarlo. Espero que el público lo disfrute tanto o más que el que disfrutaron en Aniversario 49″.

Michael Morales Torres: “¿Qué sentiste al ver a dos de tus grandes inspiraciones, Carlos Colón y Ric Flair, cara a cara en Aniversario49?”

Ray González Sr: “Yo creo que allí todo el mundo sintió lo mismo. Me dio mucha alegría ver a Carlos haciendo ese esfuerzo por su gente, porque él no tenía que hacerlo. Estuvo allí. Todos lo vivimos. Sentimos ese ‘corrientazo’ por todo el cuerpo”.

“¡Al igual que Flair! Fue un honor estar compartiendo con él en el camerino y escuchando sus historias, porque él tiene muchas historias. ¡Imagínate! Un hombre que terminaba de luchar a las doce de la noche y se acostaba a las ocho de la mañana. Me dio mucha alegría ver esas dos leyendas dándole al público eso que como ellos nadie lo sabe hacer. Me sentí muy contento por eso”.

Michael Morales Torres: “¿Qué mensaje podría enviarle a la afición para que continúen respaldando la WWC y le den una oportunidad a este nivel capítulo de la industria de la lucha libre puertorriqueña?”

Ray González Sr: “Que sigan en sintonía a través de WAPA televisión los sábados y domingos de una a dos de la tarde. También por las redes sociales tanto Lucha Libre Online, ahora me enteré Metro Puerto Rico y la página de World Wrestling Council. (Quiero decirles) que le tengan fe a los nuevos luchadores que están en WWC. Los que están surgiendo y adquiriendo experiencia. Esto es una cuestión que toma tiempo. Denle la oportunidad que la compañía se va a encargar de hacer el resto”.

Queremos agradecer a Ray González por su tiempo y amabilidad de concedernos esta entrevista. En adición agradecemos a José Roberto Rodríguez, Victor Jovica y el resto de la gerencia de la WWC por abrirnos las puertas de su hogar. No olviden sintonizar las súper estrellas de la lucha libre de la WWC, todos los sábados y domingos a la 1:00pm por WAPA y WAPA América. También puedes conseguir sus programas a través del canal de YouTube oficial de la WWC.

WWC se presenta el sábado 24 de septiembre a las 8:00pm en el histórico Acrópolis de Manatí. Estarán en acción: Mr. Rayting Ray González Sr, el Campeón Universal de la WWC Intelecto 5 Estrellas, Xavant, Mike Nice, Makabro, Nihan, entre otras grandes estrellas. Boletos disponibles el mismo día en la boletería del Acrópolis de Manatí. En adición estarán presentando su súper evento “Halloween Wrestling Extravaganza”. Para más información pendientes a Lucha Libre Online y las redes sociales de la WWC. Y antes de que se me olvide… ¡Jaque Mate!

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.