UFC 279: El “upgrade” que necesitábamos, pero nadie pidió

Bueno, vamos al grano. Khamzat Chimaev no dio el peso. El Lobo estaba 7.5 libras por encima de las 171 libras (máximo permitido) que tenía que pesar. Encima de eso no intentó cortar el peso en la hora de gracia que le dio la UFC. ¡Y no lo culpo! Era imposible bajar ese peso en una hora sin amputar nada de tu cuerpo.

“La pelea estelar está en riesgo a horas del evento”, dijo Ariel Helwani mientras todos estábamos incrédulos ante lo que presenciábamos. Rápido salió Nate Díaz y su equipo diciendo que creían firmemente que Khamzat lo hizo a propósito y saboteó el peso para no pelear contra él. No tenemos pelea estelar. ¿Qué hacemos?

Ahí es cuando Hunter Campbell y Dana White hicieron su magia. ¿Qué va a suceder? ¡Tranquilo! “El Cucuy” está listo para el problema. Kevin Holland está dispuesto a darle a la misión suicida. Desde el jueves Dana White y su equipo de trabajo han estado trabajando con el caos rumbo a UFC 279.

Este tuvo que cancelar la conferencia de prensa del mencionado evento por varios altercados entre peleadores y sus respectivos equipos. Ya lo hablamos, recuerden el chisme de la pelea tras bastidores en la conferencia de prensa. La patada frontal de Khamzat a Kevin Holland y el resto del caos. El viernes en el pesaje del evento Khamzat “Borz” Chimaev parte de lo que se supone iba a ser el combate estelar no dio el peso acordado para un combate de la división welter (170lbs.).

¿Pues que hacemos? ¿Nos quedamos sin combate estelar? ¿Lloramos y cancelamos el evento? Pues no, en lugar de Chimaev será Tony “El Cucuy” Ferguson quien peleará frente a Nate Díaz en el combate estelar de UFC 279. Lograron a su vez concretar un combate que hace años debió suceder y que luce bastante atractivo para los “hardcore fans” de UFC y el MMA. Así que Ferguson será el último baile de Díaz en su carrera dentro de UFC. Díaz ha estado con UFC desde el 2007. Este fue el ganador de la quinta edición de “The Ultimate Fighter” y poseedor de una gran fama dentro del mundo del MMA junto a su hermano Nick Díaz. Cinta negra en el arte marcial, jiu jitsu brasileño bajo el entrenamiento de Cesar Gracie, y cuenta con un récord en UFC de 15-11.

Díaz ha tenido grandes guerras dentro del octágono e importantes victorias ante oponentes como Conor McGregor, Anthony Pettis, Donald Cerrone, Gray Maynard, entre otros. En la actualidad, aunque no está entre los mejores 15 de la división welter, continúa siendo un oponente peligroso y un nombre muy importante dentro de UFC. Tony “El Cucuy” Ferguson (25-7), es el ganador de la decimotercera edición de The Ultimate Fighter. Posee un récord en UFC de 15-5. Es uno de los peleadores más fascinantes de ver en el octágono.

“El Cucuy” está en una racha negativa de 4 derrotas consecutivas, 2 de ellas por nocaut. Ferguson se mantiene como uno de los peleadores favoritos del público. Tampoco podemos olvidar que Ferguson antes de esta mala racha tuvo una de las mejores en la división ligera y UFC con 12 victorias consecutivas. Como parte de esa racha logró derrotar grandes peleadores como, Donald Cerrone, Anthony Pettis, Rafael Dos Anjos, Kevin Lee, Edson Barboza, entre otros. Para este combate Ferguson regresa a la división welter, división en la cual no peleaba desde que ganó TUF 13 para luego bajar a los pesos ligeros.

Este combate ahora pactado entre Díaz y Ferguson es más interesante que los combates que cada uno tenía pactado anteriormente para UFC 279. Los estilos de Díaz y Ferguson harán de este combate una guerra. Sabemos que Díaz es un maestro en el suelo y esa es la mayor ventaja que tiene sobre sus oponentes. A este le encanta la pelea de pie y no tiene miedo en intercambiar golpes con sus oponentes. Por su parte, Ferguson también es un peleador que le gusta boxear con sus oponentes y su juego y defensa en el suelo es muy bueno. Lo que hace que este combate frente a Díaz muy interesante.

En UFC 279 puede ser la última vez que veamos en el octágono a estos 2 grandes del UFC. Para Díaz este será su último combate en contrato con UFC y ya está en mira a donde se dirigirá en su futuro. Para “El Cucuy” una quinta derrota consecutiva podría ser su final dentro del UFC. Así que damas y caballeros disfrutemos de este gran combate que 2 veteranos y estrellas del UFC nos ofrecerán esta noche en UFC 279 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

¿Qué pasó con Khamzat? La famosa “Mini Khabib” confirmó via Twitter que el día anterior lo vio en un restaurante comiendo sin mesura y bebiendo agua gaseosa. Los peleadores no comen nada el día antes de la pelea. Juzgue usted.

Ahora tiene una súper pelea pautada ante Kevin Holland. “No se que le sucedió a mi cuerpo. Quería continuar con el corte (de peso) pero alguien llamó a los médicos. Ellos me dijeron que debía parar”, dijo Khamzat Chimaev. “Su cuerpo no respondió bien. Nos recomendaron parar con el corte, hicimos lo mejor para él”, expresó Andreas Michael, entrenador principal de Chimaev.

Cartel final de UFC 279:

Nate Díaz vs Tony Ferguson a cinco asaltos.

Khamzat Chimaev vs Kevin Holland a cinco asaltos.

Li Jingliang vs Daniel Rodríguez a tres asaltos.

¿Eres Team Díaz o Team Ferguson? ¿Te gustaba más el cartel original o el nuevo cartel de UFC 279? Este sábado lo descubrirás en UFC 279, disponible en ESPN+ desde las 6:00pm.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.