Rikishi ama a Puerto Rico y su gastronomía

Vamos a transportarnos a principios de la década de los 2000′s. Es un viernes en la noche. Estás en high school y llegaste aborrecido de la escuela porque la nena que te gusta te envío al fondo del abismo directo a la zona de “tú eres como mi hermanito”. Tu hermano se comió la última chuleta frita y la botella de ketchup ya dio su último suspiro. El índice de calor está como a 105 grados en septiembre sin ningún tipo de sentido y estás buscando una excusa para apuntarte la cherry con alguien.

¡Se prendió el bombillo! Hoy es viernes de SmackDown. Puedes invitar a tu hermanito, la chata del hogar, a ver Friday Night SmackDown y hacerle la primera movida que aparezca porque no es abuso, si no cosas de hermanos jugando a la lucha libre. El primero en salir es un samoano de casi 500 libras que mide 6′1″. ¡Te voy a hacer la primera movida que haga ese tipo! Después de todo, hará algo violento y destructivo.

El samoano lo arroja en la esquina violentamente. ¡Esto abrió caliente! Vamos a lanzar la chata contra la pared. El oponente cae en el suelo sentado y tu chata se sienta. Llegó el momento de desquitarte todas las del día con la próxima movida que hará. ¿Será una patada o un rodillazo? Bueno, no exactamente.

El samoano le pega su enorme trasero en el rostro al oponente hasta asfixiarlo. ¿Esto es real? Ni desquitarte con la chata del barrio puedes sin que te salga mal. Así que sólo queda reírte por lo acabas de presenciar. Ese era el arte de Rikishi.

No, no me refiero a pegar traseros en la cara a la gente, aunque si era su movida clásica. El integrante del Salón de la Fama de la WWE, Rikishi, tenía esa magia que con su trabajo en el cuadrilátero te hacía olvidarte del mundo real y enfocarte en su trabajo. Quien se iba a imaginar que semejante luchador iba a levantar la pierna así tan fácil para tumbarle los dientes a sus oponentes más altos que él. Rikishi siempre lograba sacarle una carcajada a la audiencia.

Lo mejor era que acababa todas sus luchas bailando con sus gafas y flow. El público lo aclamaba desde que salía por la cortina hasta que se regresaba al camerino. ¡Esa era su magia! Su conexión con la audiencia era tan fuerte que cada vez que salía te ayudaba a despejar tu mente y pasarla bien viendo la novela de los hombres.

Resulta que Rikishi hace muchos años luchó en Puerto Rico con la WWC. Ostentó los campeonatos mundiales en parejas de la WWC. De hecho, Rikishi recuerda a Puerto Rico con mucho cariño. Isa Ramos de Lucha Libre Online tuvo la oportunidad de hablar con Rikishi en donde se expresó sobre porque cada vez que habla de Puerto Rico lo hace con tanto amor. Aquí lo que nos dijo:

Isa Ramos: “Estuvimos hablando fuera de récord de la isla. ¿Porqué Puerto Rico es tan especial para ti?”

Rikishi: “Estuvimos hablando sobre Puerto Rico. Un saludo enorme a la gente de Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar muy especial en mi corazón. Mucho atrás en mi carrera, prácticamente comenzando muy temprano en este negocio, estuve allí cerca de seis meses”.

“Tuve la oportunidad de conocer mucha gente y los fanáticos allí. ¡Y la comida! Mi comida favorita es el pincho. ¡Oh! Los amo. Amo su cultura”.

“Los puertorriqueños me acuerdan a los samoanos. Son enfocados en la familia. Mantenemos la cultura muy fuerte. Cuando hacemos barbacoas todos comemos juntos. Cuando nos damos unas bebidas, todos bebemos juntos. Amo Puerto Rico y todo lo viene con ello. Espero poder regresar a Puerto Rico”.

Rikishi es padre de los actuales campeones mundiales en parejas unificados de la WWE, The Usos y parte del "Bloodline", Solo Sikoa. Actualmente está semi-retirado de los cuadriláteros y se dedica a viajar el mundo trabajando en convenciones y haciendo apariciones especiales que te hacen revivir los momentos de tu juventud. Demás está decir que Rikishi si probó todos los platillos culinarios tradicionales de la cocina puertorriqueña antes de llegar a la conclusión de que un buen pincho embarrado en salsa BBQ y una cerveza son dignos de un campeón.