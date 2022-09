El descubrimiento del yo: La historia de Damien Sandow en Puerto Rico

La RAE define el término “de nada” como una: “respuesta cortés cuando a alguien le dan las gracias por algo”. Bueno, en algunas ocasiones, el de nada puede ser señal de arrogancia. Si no me creen pregúntenle a Idol Stevens, anteriormente conocido como Damien Sandow en la WWE. Este ha hecho una carrera entera utilizando la expresión “de nada” como acto de superioridad posterior a “educar” las masas. Sandow se autodenominó durante su tiempo en la WWE como “El Salvador Intelectual de las Masas”. Ahora es conocido como Aron Stevens en la NWA.

Sandow es un talento que es sumamente difícil ver fuera de personaje. Lo que es menos común aún es presenciar a la máxima expresión de la evolución humana hablando positivamente de algo que no sea él y sus aliados. Oscar El Mac de Lucha Libre Online tuvo una extraño privilegio. Este tuvo la oportunidad de hablar con Sandow completamente fuera de su personaje.

Damien Sandow recordó con mucha emoción su tiempo en Puerto Rico. Este laboró durante un extenso periodo de tiempo en la empresa WWC de Carlos Colón Sr y Victor Jovica. Sandow ostentó oro en la WWE y alcanzó mucho éxito en su carrera en la empresa de la Dinastía McMahon. Sin embargo, antes de llegar a la oficina de Vince McMahon en Stamford, Connecticut, Sandow tuvo que descubrirse asimismo y probarle al mundo que podía tener éxito dentro del deporte de las mil emociones. Esta es la verdadera historia de Aron Stevens con la Isla del Encanto.

Oscar El Mac: “Te vimos en Puerto Rico durante muchos años trabajando como rudo. Eras la persona más odiada en la isla en un momento dado. Sin embargo, aquí estás a mi lado, con una camisa de Puerto Rico y una sonrisa en tu rostro. Quiero preguntarle algo al ser humano detrás de Damien Sandow. ¿Cuál es tu verdadera opinión de Puerto Rico?”

Damien Sandow: “Luché en mucho pueblos. Puerto Rico tiene un lugar muy especial en mi corazón, pues fue aquí en donde verdaderamente aprendí el arte de la lucha libre profesional. Estoy agradecido con Carlos y Jovica por brindarme la oportunidad de poder encontrar quien verdaderamente era y ocurrió aquí (WWC)”.

“Siempre lo he dicho (en privado). Soy ‘gringo’, pero en mi corazón siempre cargo en pedazo de Puerto Rico todo el tiempo. Es genial estar de vuelta aquí. Yo no hago (trabajo) muchos eventos. Trabajo para la NWA. Pero cada vez que tengo la oportunidad de regresar aquí lo hago porque los fanáticos aquí son de los mejores en el mundo. Aquí tengo algunas de mis mejores memorias”.

“Eso que no me aplaudían. Me están abucheando la mayoría del tiempo. Esto es un lugar muy importante en mi carrera. Me da escalofríos cada vez que ingreso a un edificio (Coliseo) y recuerdo haber luchado ahí. Así que digo: ‘Es tiempo de hacerlo otra vez’. Me siento muy emocionado cada que regreso”.

“Estoy seguro que siempre será una buena noche. “Esto (Puerto Rico) es parte de quien soy. Luchar en la WWC para Carlos es parte de lo que soy. Los fanáticos aquí son parte de quien soy. Gracias”.

Puerto Rico Damien Sandow tras bastidores en Aniversario 49 de la WWC. (Luis Cottes de Lucha Libre Online.)

Una enorme muestra de humildad por parte de nuestro salvador intelectual. Hasta los más odiados se les ablanda el corazón cuando llegan a la Isla del Encanto. Claro, una Medalla y un Mofongo le llegan al corazón a cualquier ser humano. No olviden estar pendiente a Lucha Libre Online, Metro y El Calce para estar al día con todo lo más importante de la industria de la lucha libre y deportes de contacto. Y antes de que se me olvide, de nada.

Hoy sábado WWC presenta Septiembre Negro, este sábado 10 de septiembre a las 8:00pm en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Estarán en acción: Mr. Rayting Ray González Sr, el Campeón Universal de la WWC Intelecto 5 Estrellas, Xavant, Gilbert, entre otras grandes estrellas. Boletos disponibles el mismo día en la boletería del coliseo Mario Quijote Morales. Pendientes a Lucha Libre Online para más información.

¡Volvamos a inculcar la lucha libre como cultura puertorriqueña! Nos vemos este sábado en Guaynabo.

Este artículo es publicado gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.